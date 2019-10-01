Yeni Ekonomi Programı (YEP) beraberinde soru işaretlerini de getirdi

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Albayrak, 2019’da dengelenme hedefinin başarıyla uygulandığını ve ekonomide yumuşak inişin sağlandığını, bu süreçten sonra “değişim sürecinin” başlatılacağını vurguladı
- Açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda bu yıl büyüme beklentisi %2,3'ten %0,5'e revize edilirken, önümüzdeki üç yıl için %5 büyüme öngörüldü
- Türkiye’nin yetersiz tasarruf oranı nedeniyle, büyümede şaha kalktığı dönemlerde, genellikle ya cari işlemler cephesinde açık ya da bütçede açık vermekte olduğunu biliyoruz. Dün açıklanan programda, ödemeler dengesinde, %5 büyüme öngörüsüne rağmen üç yıl boyunca 0 cari açık verecek dengeye doğru bir tahmin/projeksiyon yapıldığını gördük
- Genel olarak programın açıklanması ardından gelen ilk tepkiler, cari açığın sıfırlanması öngörüsü ile nasıl %5 büyüme sağlanacağı yönünde oldu.
- USD/TRY
Teknik manada, 5,45 seviyesinden başlayan ve 5,85’li seviyelerde tıkanan yükseliş sürecinin %50 Fibo düzeltmesi 5,65 seviyesine denk geliyor. Aşağıya geçilmesi durumunda, 200 günlük üssel ortalamaların geçtiği 5,6150 ve %61,8 seviyesi olan 5,60 test edilebilir. Bu ihtimali küçümsemiyoruz.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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