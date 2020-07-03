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Yeni dünya düzeni: Değişim gelişim gerektirir

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Yeni dünya düzeni: Değişim gelişim gerektirir
  • İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun hazırlamış olduğu günlük para, piyasa ve borsa analizi şöyle:
  • Her gün okuyucu ilgisini kaybetmeden, aynı konuların da etrafında dolaşmadan bülten yazmak, takdir edersiniz ki kolay iş değil. Cuma gününün verdiği huzur ile bugün farklı bir giriş yapmak istedim. Günaydın…
  • Bugün bültenimizi Tesla ile açıyoruz. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri, 224 milyar dolar ile araç üreticileri arasında en yüksek marka değerine ulaştı.
  • Yılda sadece 500 bin araç üreten Tesla, yılın ilk çeyreğinde 2,4 milyon araç üreten Toyota’yı (dünyanın en büyük otomobil üreticisi, piyasa değeri 205 milyar dolar) tahtından etti.
  • Paradigmal değişimlerin yaşandığı, müşterinin ihtiyacını anladığımız ölçüde başarılı olabileceğimiz, COVID-19 sonrası yeni dünya düzeninde, değişimin gerisinde kalmamak gerekiyor. Somuttan ziyade soyutun ön planda olacağı yeni bir sayfa açılıyor.
  • Sıfır emisyona sahip elektrikli araçlar, eski teknolojiye sahip fosil yakıt ile çalışan araçları yakında ansiklopedi sayfasına gönderecek. Bugün, neden bir zamanları herkesin kullandığı Nokia cep telefonunu olmadığını daha iyi anlıyorum. Değişime ayak uyduramayan oyun dışı kalacak.  
  • Değişmeyen tek şey, değişimdir. Mesela, yeni Tesla olacağını düşündüğümüz, Nikola Corporation (NKLA.O) göz ucuyla da olsa takip etmenizi salık veririm. Hikayesi olan şirketlerin ön planda olacağı ve yatırımcı ilgisini çekmeye devam edeceğini düşünüyoruz (bakınız grafik).
  • Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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