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Yeni asgari ücret için ilk toplantı tarihi açıklandı

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Yeni asgari ücret için ilk toplantı tarihi açıklandı
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2019 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere 9 Ocak’ta toplanacak. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, çarşamba günkü toplantı saat 15.00’te bakanlıkta olacak.
Ülkede, son asgari ücret brüt 2 bin 620 TL, net 2 bin 279 TL olarak 1 Eylül 2018’de yürürlüğe girmişti. 
Buna göre, brüt saatlik ücret 15.12 TL, günlük 120.92 TL, haftalık 604. 62 TL ve aylık 2 bin 620 TL olarak belirlenmişti.

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