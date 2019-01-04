Yeni asgari ücret için ilk toplantı tarihi açıklandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2019 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere 9 Ocak’ta toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, çarşamba günkü toplantı saat 15.00’te bakanlıkta olacak.

Ülkede, son asgari ücret brüt 2 bin 620 TL, net 2 bin 279 TL olarak 1 Eylül 2018’de yürürlüğe girmişti.

Buna göre, brüt saatlik ücret 15.12 TL, günlük 120.92 TL, haftalık 604. 62 TL ve aylık 2 bin 620 TL olarak belirlenmişti.