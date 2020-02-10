banner255
banner69
19 0
Neden bu kadar duyarsızlaştık
Neden bu kadar duyarsızlaştık
49 0
 
Cihangir’in zirve inadı
Cihangir’in zirve inadı
32 0
İlk şampiyon Yeni Boğaziçi
İlk şampiyon Yeni Boğaziçi
629 1
Girne’nin zirve yürüyüşü
Girne’nin zirve yürüyüşü
232 0
Renault Megane da elektriklendi
Renault Megane da elektriklendi
26 0
YDÜ Girne’de esti
YDÜ Girne’de esti
93 0
banner374

Yeni asgari ücret belli oldu

banner27

Asgari Ücret Saptama Komisyonu,  2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün yaptığı dördüncü toplantıda, asgari ücreti 1 Şubat tarihinden itibaren  brüt saatlik; 20.77 TL, günlük; 166.15 TL, haftalık; 830.77 TL, aylık; 3.600 TL, net  3 bin 132 olarak belirledi

Yeni asgari ücret belli oldu

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020’nin ilk asgari ücretini, brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL olarak belirledi. 

Asgari Ücret Saptama Komisyonu,  2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün yaptığı dördüncü toplantıda, asgari ücreti 1 Şubat tarihinden itibaren  brüt saatlik; 20.77 TL, günlük; 166.15 TL, haftalık; 830.77 TL, aylık; 3.600 TL, net  3 bin 132 olarak belirledi. 

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erçin Tekakpınar yaptığı yazılı açıklamada, bir önceki asgari ücrete göre artış oranının yaklaşık 5.9 olduğunu belirtti. 

Tekakpınar, bugün gerçekleştirilen toplantıya devlet tarafını temsilen 5 üye, işçi tarafını temsilen 4 üye ve işveren tarafını temsilen 3 üye katıldığını ifade ederek, toplantıda tarafların asgari ücretin tespiti  ile ilgili görüşlerini ortaya koyduğunu ve yeniden görüşülen asgari ücretin oylamaya sunulduğunu kaydetti. 

İŞÇİ TARAFI TOPLANTIYI TERK ETTİ

Tekakpınar, devlet tarafının 5, işveren tarafının 3 evet oyu verdiği toplantıda, işçi tarafının toplantıyı terk ettiğini belirtti. 

Tekakpınar, değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8. Maddesi uyarınca oluşturulan  Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun Yasa’nın 7. ve 9. maddelerin verdiği yetkiye dayanarak  asgari ücreti görüşmek amacıyla 27 Aralık 2019 tarihinde birinci,  17 Ocak tarihinde ikinci, 30 Ocak tarihinde ise  üçüncü toplantısını  yaptığını anımsatarak, komisyonun bugünkü toplantısında yeniden tarafları toplayarak  görüşlerini ortaya koyduğunu ve 2020 yılının ilk asgari ücretini  belirlediğini kaydetti. 

Tekakpınar, yasanın çırak  olarak tanımladığı 15 ile 17 yaş arası  işe alınanlara  bu kıstasların sırası ile yüzde 30 indirimle uygulanması  önerisinin de oylamaya sunularak, önerinin oy çokluğu  ile kabul edildiğine dikkat çekti. 

Asgari ücret, brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL olarak uygulanıyordu. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.