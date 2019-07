TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu vurguladı: “KKTC'nin gelişmesi ve yatırımların artırılması için her türlü desteği vereceğiz”

Türkiye - KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı’nda konuşan

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomisi büyüyen, refahı yükselen, kendi ayakları üzerinde duran uluslararası hukuka dahil olan bir KKTC istediklerini söyledi.

KKTC'ye uluslararası alanda destek verdiklerini ve her zaman vereceklerini, birlikte çalışacaklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu amaçla işadamları olarak bu forumu kurduklarını, bugün buraya 100'e yakın iş insanıyla geldiklerini, yatırımda Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını gösterdiklerini, yatırımların geliştirilmesi için de destek verdiklerini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

"Türkiye olarak, iş dünyası olarak KKTC'nin gelişmesi, yatırımların artırılması için her türlü desteği vereceğiz. Türkiye'nin ekonomik gelişmesi, yatırım hacminin yükseltilmesi tecrübesini KKTC'ye aktaracağız. Yatırımın önünün açılması için, ekonominin gelişmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz. Kıbrıs, dünyanın en güzel adalardan biri. Gelecek burada. Bilişim, turizm, eğitim alanlarında yeni girişimler çok önemli. Coğrafya artık önemli değil. Dünyanın her yerine bilişimle ulaşılabiliyor. Hedef; tüm dünyada iş yapabilen şirketler çıkarmak olmalı. Eko sisteme dahil olmak için işbirlikleri gerekli. Kıbrıs’ın, Akdeniz'de bir istikrarlı, cazibe merkezi, gelişmiş, refah sahibi bir ada olmasını istiyoruz."