"Yasal koşullar çerçevesinde inşaat sektörünü disiplin altına alma düşüncesindeyiz"

Başbakan Tatar, “yeni oluşan durumla birlikte yeni bir sayfa açıyoruz. Bu yeni oluşan duruma göre yasal koşullar çerçevesinde sektörü disiplin altına alma düşüncesindeyiz. Gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması koşuluyla faaliyete geçmelerinin sağlanması yönünde çalışmalar yapacağız"

Başbakan Ersin Tatar dün İnşaat sektörü temsilcilerinden oluşan bir heyeti kabul ederek görüştü.

Görüşmeye Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Güvenç Yüksel katıldı.

Görüşmede konuşan Başbakan Tatar , küresel salgın dolayısıyla birçok sektörde sıkıntı yaşanmakta olduğuna işaret ederek, halkın sağlığını korumanın öncelikleri olmakla birlikte, ekonomik hayatın devamlılığı için sektörlerin de ayakta kalmasının önemine işaret etti.

İnşaat Sektörünün açılmasına yönelik inşaat temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinleyen Başbakan Tatar, “yeni oluşan durumla birlikte yeni bir sayfa açıyoruz. Bu yeni oluşan duruma göre yasal koşullar çerçevesinde sektörü disiplin altına alma düşüncesindeyiz. Gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması koşuluyla faaliyete geçmelerinin sağlanması yönünde çalışmalar yapacağız. İnşaat ile ilgili var olan yasaların uygulanmayan kısımlarını mevcut koşullar göz önünde bulundurularak yeniden ele alınması için çalışma başlatacağız” dedi. Başbakan devamla “bu bağlamda ilgili paydaşların da katılımıyla daha geniş katılımlı bir toplantıda konuyu ele alarak günün koşullarına uygun olarak gerekli tedbirlerin belirlenmesine çalışılacaktır.” dedi.