Yaptırımlar kalktı. Varılan mutabakatlar TL'ye ralli yaptırdı

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük değerlendirmesi şöyle:
- Suriye’nin kuzeyi Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınar’ı hareketinde, ABD ile geçen hafta varılan ateşkes ardından, bu hafta da Rusya ile mutabakata varılması, TL ve TL cinsi yatırım araçlarında alımları destekledi
- Soçi’de Rusya Devlet Başkanı ile görüşen Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temasları öncesinde 5,84 seviyelerinde salınan USD/TRY kuru, Soçi’de varılan mutabakat ile dün yönünü aşağıya çevirerek gece geç saatlerde ilave alımlara sahne oldu
- ABD Başkanı Trump’ın güvenli bölge oluşturulmasını "Türkiye/Suriye sınırında büyük başarı" olarak nitelendirmesi ve ABD yaptırımlarının kaldırılacağını söylemesi ardından gece geç saatlerde USD/TRY kuru 5,7250 seviyesine varan bir geri çekilme kaydetti
- USD/TRY kurunda yaşanan geri çekilmenin alternatif piyasaları da olumlu yönde etkilediğini görüyoruz. Geride bıraktığımız hafta %16,30 bileşik seviyesini test eden 2 yıl vadeli gösterge tahvil dün sert bir geri çekilme ile %13,70 seviyesine kadar gerilerken; Borsa İstanbul 93bin dibinde 100bin seviyesinin kıyısına kadar geldi
- Elbette, hem Rusya hem de ABD ile varılan mutabakat ardından olumluya dönen Türk mali piyasalarında gözler artık bugün saat 14:00’de sonuçlanacak TCMB olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi
- Varılan anlaşmaların jeopolitik riskleri hafifletmesi ile TCMB'nin 425 ve 325 baz puanlık iki faiz indirimi ardından bugün 150-200 baz puan daha faiz indirimine gidebileceğini düşünüyoruz.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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