Yabancının TL ile küskünlüğü, yerlinin döviz ile aşkı…

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Küresel mali piyasalar dün göreceli olarak daha sakin bir günü geride bıraktı.
- Hatırlanacağı üzere, hafta ortası, petrol fiyatlarında yaşanan talep yetersizliğine karşı sert düşüş, enerji ihraç eden gelişmekte olan ülke para birimlerinin üzerine, adeta kara bulut gibi çökmüştü.
- Güney Afrika, Rusya, Brezilya ve Meksika para birimleri dolar karşısında %3’e varan düşüşler kaydederken, her ne kadar enerji ithalatçısı olsa da, Türk Lirası, TCMB rezervlerinde görülen erimeye paralel, sert bir değer kaybı ile karşı karşıya kalarak, son 1,5 yılın zirvesini test etmişti.
- Hülasa, Çarşamba günü yangın yerine dönen gelişmekte olan ülke para birimleri, dün daha sakin bir seyir izledi. Bunun da arka planında, IMF’nin tesis etmiş olduğu 1 trilyon dolar büyüklüğünde Kısa Vadeli Likidte Hattı’nın büyük bir pay sahibi olduğunu düşünüyoruz.
- IMF, Covid-19'un ekonomik aktiviteye vermiş olduğu inanılmaz zarara karşı, üye ülkelere, mevcut kotalarının %145'lerine varan büyüklükte likidite imkanı sunulabileceğini açıkladı.
- Elbette, IMF’de kısa vadeli bir likidite hattı mevcut olsa da, Sn. Bakan Albayrak’ın Twitter hesabı üzerinden hiçbir uluslararası kurum veya kuruluştan yardım almadan süreci yöneteceğiz açıklaması, TL ve TL cinsi varlıklar üzerinde baskı kuruyor.
- Bu noktayı iyiçe pekiştirelim. Dün açıklanan verilere göre, TCMB’nin brüt döviz rezervleri bir önceki haftaya göre 2,2 milyar dolar; sene başına göre 25 milyar dolar azalarak 56 milyar dolar seviyesine geriledi. Brüt döviz rezervlerinin 2013 senesinde rekor kırarak 115 milyar dolara ulaştığı düşünülürse, kaba bir hesapla yarı yarı eridiğini görüyoruz (bakınız grafik).
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