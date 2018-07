"Yabancı yatırım ekonominin gelişmesi için önemli"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, doğrudan yabancı yatırımların ekonomik kalkınma için hayati önemi olduğunu ifade ederek “Doğrudan yabancı yatırımlar için anahtar kelime yatırım ikliminin sağlanmasıdır” diye konuştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, KTTO Başkanlığına seçilen Turgay Deniz’i kutlayarak, TC Kıbrıs ilişkilerine katkı sağlamasını temenni etti.

19 Nisan’da Turgay Deniz’in Ankara’ya giderek kendileriyle biraraya geldiğini ve işbirliği alanlarını gözden geçirdiklerini, devamında da Brüksel’deki “Euro Chambers” toplantısında birlikte olduklarını anlatarak, Deniz’in Kıbrıs iş dünyasının menfaatlerini savunma konusunda başarılı işler yaptığını söyledi.

KKTC hükümetinin iş dünyasına, ekonomiye ne kadar öncelik verdiğinin en somut göstergesinin bugünkü toplantıya katılımın olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, geçen yıl Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı İstanbul’da misafir ettiklerini ve işbirliği olanaklarını kendisine anlatma fırsatı bulduklarını ifade etti.

“Ekonomi, ticaret, turizm, eğitim, yatırım elbette çok önemli ama en önemlisi bizim kardeşliğimizdir, sizler bizim her alanda hem ortağımız hem kardeşlerimizsiniz. Daha önemlisi Kuzey Kıbrıs bizim gözbebeğimiz” diyen Hisarcıklıoğlu, iki ülkeyi birbirine bağlayan bir dizi etken olduğunu, bu hissiyatla iktisadi bağları güçlendirecek potansiyelin olduğunu da çok iyi bildiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak Kıbrıslı Türklerin zenginleşmesini istediklerini, Kıbrıslı Türklere haksız yere uygulanan izolasyonların bunu yavaşlattığını da çok iyi bildiklerini vurguladı. Kıbrıslı Türklerin çalışkanlığı ve azmi sayesine zenginleşme sürecinin devam edeceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs Türk halkının zenginleşmesinin çözüm çabalarına sağlayacağı katkının da farkında olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Ekonomisini güçlendirecek ve daha fazla yatırım yapılmasına imkan sağlayacak ekonomik reformların önemli olduğuna da inandığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “ biz Türk iş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı Türklerin yanında olacağız” dedi.

YABANCI YATIRIMIN EKONOMİK KALKINMA İÇİN HAYATİ ÖNEMİ VAR

KKTC menfaatlerinin göz ardı edilmeksizin adil ve kalıcı çözüm sürecini her zaman desteklediklerini ve buna devam edeceklerini belirten Hisarcıklıoğlu, doğrudan yabancı yatırımların ekonomik kalkınma için hayati önemi olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, “Doğrudan yabancı yatırımlar için anahtar kelime yatırım ikliminin sağlanmasıdır” diyerek, dünyada yabancı yatırımcıyı reddeden olmadığını, şu anki ekonomik savaşların bu yatırımlar konusunda yapıldığını söyledi.

Yatırım için KKTC’de uygun iklimin yaratılması gerektiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, geçmişte bu konuyla ilgili hükümet yetkililerine ve Cumhurbaşkanı’na TC olarak tecrübelerini aktardıklarını 2002’de kurdukları Yabancı Yatırımcı Danışma Konseyi’nin benzerini burada da uygulamayı önerdiklerini anlattı.

Yabancı Yatırımcı Danışma Konseyi’nin çalışmaları çerçevesinde tarafları biraraya getirdiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Sağolsun o günkü hükümet buna adım attı ama maalesef devamını getiremedik” dedi.

Hisarcıklıoğlu, tarafları yeniden bir masa etrafında toplamayı ve yatırım için neler gerektiğini istişare etmeyi önererek, bunun iş dünyasının problemlerini öğrenmek açısından da çok önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye-AB ilişkilerinin kendilerine toplumsal huzuru sağlayacak, işçi, zanaatçı işveren gibi tarafların biraraya gelmesine imkan yaratan komiteler kurulmasını sağladığını vurguladı.

AB tavsiyesiyle kurulan komitelerin TC’ye kazandırdıklarına örnekler veren Hisarcıklıoğlu, kendilerinin aynı modeli KKTC’ye de önerdiklerini ve biraraya gelmenin sorunları çözme ve toplumsal barışı sağlama konusunda fayda sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, geçmişte Lefkoşa Ekonomik Formu’nu kurduklarını, Türkiye ve Yunanistan Odalar ve Borsalar Birlikleriyle Kıbrıs Türk ve Rum Ticaret odaları olarak 4’lü olarak 3 sefer biraraya geldiklerini ve ticari anlaşmazlıklara tahkim kurma gibi çözüme destek verecek adımlar atmak istediklerini ancak sonuca ulaşamadıklarını kaydetti.

TOBB ÜNİVERSİTESİNE BURS...

Hisarcıklıoğlu, TOBB’nin kaliteli ve itibarlı bir üniversitesi olduğunu hatırlatarak, KKTC’den bu üniversiteye verilen her burs sayısı kadar kendisinin de burs vereceğini taahhüt etti.