Yabancı banka ve kurumlar, TL cinsi döviz işlemlerine aracılık etmeyi durduruyor

- İktisatbank Haine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa ve borsa analizi şöyle:
- Haftanın ilk iş gününü, küresel mali piyasalar oldukça iyimser tamamladı.
- Bir tarafta petrol fiyatları, diğer tarafta ise Amerikan sağlık şirketi Moderna'nın Covid-19'a yönelik aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler, roketin (piyasanın) yakıtını ateşledi.
- İnsanlar üzerinde yapılan testlerin olumlu sonuçlar verdiğine ilişkin haberler piyasalara umut olunca, hisse senetleri küresel çapta %5’lere varan kazanımlar elde etti.
- Türk mali piyasalar, her ne kadar haftanın ilk iş gününe, Euroclear ve Clearstream haberleri ile biraz moralsiz başlasa da, yurtdışı iyimserliğe hızlıca ayak uydurdu.
- Borsa İstanbul 100 endeksi günü %2’nin üzerine değer kazancı ile tamamlarken, BDDK kararı ardından TL’den uzak durmaya devam eden yabancı yatırımcılara paralel (spekülatif TL alehine kısa pozisyonların azalması) USD/TRY kuru yönünü aşağıya çevirdi.
- Dün, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türk mali piyasaları kapalı konumda idi. Elektronik işlemlerde ise USD/TRY kurunun hedeflediğimiz ikinci seviye olan 6,7950’yi de test ettiğini gördük (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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