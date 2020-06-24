Wirecard, Altın, Petrol ve ‘V’ tipi toparlanma heyecanı

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmenciolu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Dün küresel mali piyasalar iyimser bir günü daha geride bıraktı. Avrupa genelinde açıklanan PMI verileri (satın alma müdürleri ile yapılan anket) Haziran ayında önemli oranda bir toparlanma olduğuna işaret etti.
- PMI verileri, Fransa ve İngiltere’de, büyüme ile daralmanının ayrıştığı 50 eşik değerinin üzerine yükselirken, moralleri de yükseltti. Almanya verileri ise en kötünün geride kaldığı yönünde yorumlandı.
- Durum böyle olunca, Covid-19 sonrası döneme ait verilerin hızlı bir toparlanmaya işaret etmesi ile (acaba “V” tipi toparlanma mı geliyor) Avrupa borsa endeksleri dün coşkulu bir yükseliş kaydetti.
- Küresel risk iştahındaki artış doların değer kaybetmesine neden olduğu dünkü günde EUR/USD paritesi yeniden 1,1350’ye ; GBP/USD paritesi ise 1,2550 seviyesine yükseldi.
- Altının ons fiyatı 1,770 seviyesine dayanarak 8 yılın zirvesine test etti. Teknik manada 1,765 – 1,790 bandının üzerinde altının yukarı yönlü hareketinin ivmelenerek devam edeceğini, tüm zamanların zirvesi olan 1,920 doların radar menziline gireceğini düşünüyoruz.
- Havanın olumluya dönmesi ile petrolün varil fiyatı da benzer bir şekilde 44 dolara kadar yükseldi. Dün de bültenimizde söz ettiğimiz üzere, sosyal ve ticari hayatın normalleşmeye başlaması ile dengelenen arz ve talep koşulları bir tarafta; OPEC+'nın üretim kesintisi diğer tarafta etkili oluyor.
- Petrolün teknik manada Mart ayında kaydettiği 45,5 dolar seviyesinden aşağı yönlü kopuşun neredeyse telafisi yapıldı. Önemli bir seviyenin eşiğinde olduğumuzu ve bu yükselişin de devamının gelemeyebileceğini düşünüyoruz (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.