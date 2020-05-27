Virüs yavaşlıyor, küresel risk iştahı canlanıyor!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun para ve piyasa analizi şöyle:
- Bayram tatili öncesinde Türk Mali piyasları haftayı ılımlı bir seyirle tamamlarken, küresel piyasalar, bizim kapalı olduğumuz günerde, virüs önlemleri ve izolasyonların gevşetilmesi ile olumlu bir seyir izlemiş.
- Türk mali piyasalarında, son dönemlerde, paradigmal deşimlerin yaşandığını bültenlerimize son günlerde işliyoruz. BDDK’nın, yurtdışı yerleşiklere TL verilmesini zorlaştıran adımları ve kurun ivmelendiği dönemde yabancı bankalara kesilen cezalar, Türk mali piyasalarına haliyle yabancı bankaların katılımını oldukça azalttı.
- İster istemez, pek çok yabancı bankanın TL piyasasında uzaklaşmaya başlaması, kur üzerinde var olan ‘yabancı etkisini’ de azaltarak (TL alehine kısa pozisyonları) TL'deki değer kaybını durdurdu.
- Öte yandan, ithal ürünlere getirilen vergileri de beraber düşündüğümüzde, Türkiye ekonomisinin ithal ikameci bir ekonomik modele ve daha içe kapalı bir yapıya evrildiğini görüyoruz.
- Kuşkusuz, alınan önlemler ile, Türk insanının nabzının attığı USD/TRY kurunun 7,30 seviyelerinin kıyısından 6,70’lere kadar gevşemesi kısa vadede önemli kazanımlar olarak görülebilse de, orta ve uzun vadede, büyüme için dış finansmana ihtiyacı olan Türkiye ekonomisi açısından atılan adımların yan etkileri kuşkusuz olacaktır.
- Türkiye ve KKTC mali piyasaları bayram tatilindeyken, yurtdışı piyasalarda risk iştahının arttığını görüyoruz. Virüs endişelerinin dinmesi ile, hisse senetleri ve riskli varlıklara olan talep artarken, güvenli liman olan altının ons fiyatı 1,700 dolar seviyesine çekildi (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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