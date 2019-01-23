Vergilerde düzenleme

Gelir vergisinde özel indirim oranlarında değişikliğe gidildi ve muafiyet oranları yüzde 17’den yüzde 10’a çekildi. Kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda ise yüzde 1 iade yapılacak

Bakanlar Kurulu dün aldığı kararla vergi dilimlerinde düzenlemeye gitti.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, vergi dilimleri ve matrahları yeniden düzenleme kararı aldıklarını belirtti.

Özersay, Maliye Bakanlığı’nın yaptığı öneriler doğrultusunda düzenledikleri vergi dilimleriyle, üst gelir gruplarının gelirinde düşüş ve alt gelir gruplarının gelirinde ise bir miktar artış olacağını; orta gelir düzeyindeki bireylerin gelirinde herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Kudret Özersay, gelir vergisi özel indirim oranlarında da indirime gidileceğini kaydetti.

Sözcü Özersay, gelir vergisinde özel indirim oranlarında değişikliğe gidildiğini ve muafiyet oranlarının yüzde 17’den yüzde 10’a çekilecek şekilde bazı değişiklikler yapıldığını söyledi

Özersay şöyle devam etti.

“9 yıldır vergi dilimlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı için ve maaşlarda zaman içerisinde meydana gelen artışlar sonucunda daha üst vergi dilimlerine girmesi nedeni ile özellikle alt gelir düzeyinde olan kesimlerin vergi açısından aleyhlerine olacak bir durum ortaya çıkıyordu. Bu nedenle vergi dilimlerinde yeniden düzenleme yapma yoluna gittik. Böylece Matrahlarda da bazı değişiklikler yapma yoluna gittik. Böylece üst gelir gruplarında alacakları net artışta cüzzi bir düşüş sözkonusu olacak. Orta gelir düzeyine sahip bireylerde herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak. Ama alt gelir gruplarının alacakları net gelirde bir miktar artışa neden olacak bu yapılan üçlü düzenleme ile birlikte.”

BİLANÇO AFFI

Daha önce ekonomik kriz yaşandığı dönemde hükümet olarak tedbir aldıklarını fakat “bilanço affıyla” ilgili bu tedbirin hayata geçmesi için yasada değişikliğe gerek olduğunu kaydeden Özersay, değişiklik tasarısını dün onaylayarak, Meclis’e sevk ettiklerini söyledi.

KREDİ KARTLARINDAN YAPILAN HARCAMALARDA YÜZDE 1’İ İADE

Kudret Özersay, kredi kartları ve diğer kartlarla yapılan harcamalarda yüzde 1 iade öngören düzenlemenin karara bağlandığını ve bunun KKTC’deki kayıtlı vergi yükümlüleri için geçerli olacağını belirten Özersay, bu iadelerin askeri kantinler, bet ofisleri ve casinolarda yapılacak harcamalarda geçerli olmayacağını kaydetti.

HAPİSANEDEKİ İDDİALARI İKİ BAKANLIK İNCELEYECEK

Özersay belli bir süre KKTC’de cezaevinde yatmış ve cezasının belli bölümünü çekmiş kişilerin Türkiye’ye nakillerinin karara bağlandığını belirtti.

Hapishaneyle ilgili ortaya atılan iddiaların halihazırda İçişleri Bakanlığı’nca araştırıldığını ve bakanın yetkililerden rapor istediğini kaydeden Özersay, buna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin de dahil olacağının altını çizdi.

Özersay, bu iddiaları hükümet olarak ciddiyetle ele alacaklarını ve inceleme sonuçlarıyla alınacak tedbirleri kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.

ASGARİ ÜCRET BİLGİYE GETİRİLDİ

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği yeni asgari ücretin dün Bakanlar Kurulu toplantısına getirildiğini söyledi.

Özersay, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla Resmi Gazete’de yayımlanacak asgari ücrete 10 gün içerisinde itiraz yapılabileceğine işaret etti.