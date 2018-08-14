“Vergiler ertelenmeli, faizler işletilmemeli”

Hayata Dokun Hareketi, dövizin olumsuz etkilerine karşı önerilerde bulundu

Hayata Dokun Hareketi, son günlerde yaşanan döviz artışını “ölümcül ekonomik kriz” olarak nitelendirerek, döviz artışının olumsuz etkilerine karşı çözüm önerilerinde bulundu.

Hareket adına Hasan Bilgehan tarafından yazılı olarak açıklanan öneriler arasında; kira, bakım, hizmet gibi hammadde gerektirmeyen her ürünün Türk Lirası ile ticari işleme devam etmesi de bulunuyor.

Küçük esnafın vergilerinin derhal ertelenmesi, uygulanan gecikme faizlerinin işletilmemesi, eğitim kurumlarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşı öğrencilerin harçlarının kriz öncesi kur değerine sabitlenip, Türk lirası harç alınması önerildi.

Yerli üretim olan temel gıdada, tüp gaz ve elektrikte krizin etkisi geçene kadar fedakârlık ilkesinin çalıştırılması gerektiği ifade edilerek, yerli tarım seferberliğinin başlatılması da önerildi.