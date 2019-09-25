Vergi şampiyonu yine Topal oldu

Maliye Bakanlığı, 2018 yılına ait vergi listelerini açıkladı. Şahıslarda işadamı Tahir Topal, 2016 ve 2017’de olduğu gibi 2018’de de yine ilk sırada yer aldı. Bir yılda devlete 2 milyon 996 bin TL vergi ödeyen Topal, şampiyonluğu elinde tutmayı başardı

Vergi listesinde Tahir Topal’ı, Başel Holding Sahibi Burak Başel takip etti. Başel, 2 milyon 230 bin TL vergi öderken, üçüncü sırada 1 milyon 289 bin TL vergi veren Mustafa Haciali yer aldı

Maliye Bakanlığı, 2018 gelir yılı ile ilgili gerçek kişi ve kurumların, Gelir ve Vergi Dairesi’ne sundukları beyanlara göre hazırlanan tabloları açıkladı.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’nin verilerine göre, gerçek kişiler sıralamasında Tahir Topal yine zirveyi kimseye bırakmadı.

2016 yılı vergilendirme döneminden bu yana şahıslar sıralamasında zirveyi kimseye kaptırmayan Tahir Topal bu yıl da en fazla vergi veren kişiler sıralamasında ilk sırada oldu.

Serena, Lc Waikiki gibi markaların KKTC temsilciğini yapan Tahir Topal, 9 milyon 679 bin TL gelir göstererek 2 milyon 996 bin TL vergi ödedi.

Vergi şampiyonları listesinde yeni kişiler de göze çarptı. Vergi listesinde Tahir Topal’ı Burak Başel takip etti.

Başel Holding Sahibi Burak Başel, 2 milyon 230 bin TL vergi ödeyerek listeye ikinci sıradan giriş yaptı.

Başel’i ise Mustafa Hacı Ali İşletmeleri kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mustafa Haciali izledi. Haciali, 2018 yılında 1 milyon 289 bin TL vergi verdi.

Listenin dördüncü sırasında işadamı Günay Çerkez, beşinci sırasında ise Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden yer aldı.

Sırası ile en çok vergi veren ilk 10 isim şu isimlerden oluştu:

1-Tahir Topal (2.996.993 TL)

2-Burak Başel ( 2.006.230 TL)

3- Mustafa Hacıali (1.289.695 TL)

4-Günay Çerkez (1.094.028 TL)

5- Turgay Ersalıcı (909.742)

6-Harun Maden (886.339 TL)

7-Işın Ramadan Cemil (865.988 TL)

8-Ergün Şevket (799.228 TL)

9- Orhan Şevket (798.985 TL)

10- Ertuğ Şevket (795.059 TL)





Tahir Topal

Burak Başel

Mustafa Hacıali

Günay Çerkez

Harun Maden

Işın Ramadan Cemil





Kurumlarda zirve Voyager’in

Kurumlar Vergisi’nde Merit Crystal Cove Otel’in şirketi Voyager Kıbrıs Ltd, 50 milyon 735 bin TL ile ilk sırada yer aldı



Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’nin verilerine göre, kurumlarda ilk 10’u oteller ve bankalar kimselere kaptırmadı.

İlk 10’da 5 banka, 4 de otel yer aldı.

Kurumlar Vergisi’nde Merit Crystal Cove Otel’in şirketi Voyager Kıbrıs Ltd ilk sırada yer alarak 74 milyon 842 bin TL vergi matrahı beyan etti ve 50 milyon 735 bin TL vergi verdi.

Voyager’i 39 milyon 333 bin TL vergi veren Türkiye Garanti Bankası izledi.

Üçüncü sırada ise 33 milyon 683 TL ile Türkiye İş Bankası yer aldı.

İşte kurumlar vergisinde ilk 10:

1-Voyager Kıbrıs Ltd (50.735.956 TL)

2- Türkiye Garanti Bankası (39.333.476 TL)

3-Türkiye İş Bankası (33.683.361 TL)

4- Net Holding Anonim Şirketi (22.200.813 TL)

5- Creditwest Bank (19.667.386 TL)

6- Ziraat Bankası (19.321.750 TL)

7- Nicosia Betting (15.168.318 TL)

8-Arkın Investment (14.226.263 TL)

9- İktisat Bankası (13.382.887 TL)

10- Aydoğan Tourism ve Leasure Limited. (12. 976.222 TL)