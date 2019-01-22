Vergi dilimlerinde yeniden düzenlemeye gidiliyor

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, vergi dilimleri ve matrahlarını yeniden düzenleme kararı aldıklarını belirtti

Bakanlar Kurulu bugün toplandı. Toplantı yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

Bakanlar Kurulu bugün aldığı kararla vergi dilimlerinde yeniden düzenlemeye gidiyor.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, vergi dilimleri ve matrahlarını yeniden düzenleme kararı aldıklarını belirtti.

Özersay, Maliye Bakanlığı’nın yaptığı öneriler doğrultusunda düzenledikleri vergi dilimleriyle, üst gelir gruplarının gelirinde düşüş, alt gelir gruplarının gelirinde ise bir miktar artış olacağını; orta gelir düzeyindeki bireylerin gelirinde herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Kudret Özersay, gelir vergisi özel indirim oranlarında da düzenlemeye gidileceğini kaydetti.

ÜÇ KİŞİYE İSTİSNAİ VATANDAŞLIK…

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakan Özersay, Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında 3 adet istisnai vatandaşlık verme yoluna gidildiğini belirtti.

Özersay, burada doğup 18 yaşına gelmiş bir kişiye, uzun süredir ülkede ikamet eden çalışma izniyle Adada bulunan fakat bu süresi makul nedenlerle (sağlık nedenleri, yakınlarının vefatı vs.) kesintiye uğramış kişilere insani gerekçeyle vatandaşlık verildiğini kaydetti.

Geçmişte bu konunun istismar edildiğini de belirten Özersay, bu kişilerle ilgili açıklamaların şeffaf biçimde Resmî Gazete’de de yayımlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulacağını ifade etti.

BİLANÇO AFFI

Ekonomik kriz yaşandığı dönemde hükümet olarak tedbir aldıklarını fakat “bilanço affıyla” ilgili bu tedbirin hayata geçmesi için yasada değişikliğe gerek olduğunu kaydeden Özersay, değişiklik tasarısını bugün onaylayarak, Meclis’e sevk ettiklerini söyledi.

KREDİ KARTLARINDAN YAPILAN HARCAMALARDA YÜZDE 1 İADE

Kudret Özersay, kredi kartları ve diğer kartlarla yapılan harcamalarda yüzde 1 iade öngören düzenlemenin karara bağlandığını ve bunun KKTC’deki kayıtlı vergi yükümlüleri için geçerli olacağını belirten Özersay, bu iadelerin askeri kantinler, bet ofisleri ve casinolarda yapılacak harcamalarda geçerli olmayacağını kaydetti.

HAPİSHANEYLE İLGİLİ İDDİALARI İKİ BAKANLIK İNCELEYECEK

Özersay belli bir süre KKTC’de cezaevinde yatmış ve cezasının belli bölümünü çekmiş kişilerin Türkiye’ye nakillerinin karara bağlandığını belirtti.

Hapishaneyle ilgili ortaya atılan iddiaların halihazırda İçişleri Bakanlığı’nca araştırıldığını ve bakanın yetkililerden rapor istediğini kaydeden Özersay, buna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin de dahil olacağının altını çizdi.

Özersay, bu iddiaları hükümet olarak ciddiyetle ele alacaklarını ve inceleme sonuçlarıyla alınacak tedbirleri kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.

ASGARİ ÜCRET BİLGİYE GETİRİLDİ

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği yeni asgari ücretin bugün Bakanlar Kurulu toplantısına getirildiğini söyledi.

Özersay, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla Resmi Gazete’de yayımlanacak asgari ücrete 10 gün içerisinde itiraz yapılabileceğine işaret etti.