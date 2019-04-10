Vergi beyannameleri elektronik ortamda sunulacak

Vergi beyannamelerinin elektronik ortamda sunulması zorunluluğu getirildi.

Vergi Usul Yasası uyarınca hazırlanan "Beyannamelerin Elektronik Ortamda Sunulması Zorunluluğu Tüzüğü" Bakanlar Kurulu’nda onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AMAÇ MALİYET VE ZAMAN AVANTAJI, KAYIT DIŞILIĞI ÖNLEME

Tüzük, “maktu aylık beyannamelerin yarattığı kağıt tüketimi, basım, yazdırma, kırtasiye, personel, arşivleme gibi unsurlardan doğan maliyet ve zaman kaybını önleyerek, Gelir ve Vergi Dairesi’ne ve beyanname sunma zorunluluğu olan işletmelere verimlilik ve maliyet avantajları sağlamak, bürokratik engelleri ortadan kaldırmak ve uyum maliyetlerini azaltmak, beyannamelerin sunulması ile ilgili süreleri mesai sonundan gün sonuna kadar uzatmak ve kayıt dışılığın ortadan kaldırılmasını sağlamayı” amaçlıyor.

Elektronik ortamda sunulması zorunlu beyannameler yükümlülük şekli ve beyannamenin türü itibarıyla şöyle:

“(1) Gelir vergisi kapsamında verilen tüm yükümlü ve sorumlu vergi stopaj beyannameleri

(2) Katma değer vergisi beyannameleri

(3) Banka ve sigorta işlemleri vergisi beyannameleri

( 4) Özel iletişim hizmetleri vergisi beyannameleri

(5) Şans oyunları hizmetleri vergisi beyannameleri.”