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Venezuela ve Arjantin'den sonra KKTC'de enflasyon kervanına katıldı

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Venezuela ve Arjantin'den sonra KKTC'de enflasyon kervanına katıldı
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KKTC DPÖ verilerine göre:
 
Ağustos ayında manşet enflasyon bir önceki aya göre % 8,42 artış kaydederken ; 12 aylık enflasyon ise % 29,88 olarak gerçekleşti.

Enflasyonun alt kalemlerine bakılırsa, giyim ve ayakkabı grubu hariç (% 3,93 düşüş) geriye kalan 11 ana harcama grubun tümünde sert bir yükseliş görülüyor. Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %17,7 ile mobilya ev aletleri ve ev bakım hizmetlerinde gerçekleşmiş. Eğlence ve kültür  % 12,1 ;  sağlık % 11,3 , ulaştırma % 9,1 , gıda ve alkolsüz İçecekler ise % 8,4 artış kaydetmiş. Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda ise artış % 7,41 olmuş. 

Döviz kur geçişkenliğini aşağıdaki grafikten çok açık bir şekilde görebilirsiniz.
 

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Kaynak: DPÖ


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre:

Enflasyondaki yükseliş ivme kazanmak suretiyle Ağustos ayında da sürdü

TÜFE aylık bazda % 2,3 ile piyasa tahminleri paralelinde artış kaydetti. Bu sonuçla birlikte, yıllık tüketiciye yansıyan enflasyon %17,9’a yükselerek 2004 yılına geri döndü 

Enflasyonun alt kalemlerine bakarsak, ana harcama grupları itibarı ile giyim ve ayakkabı grubu hariç yükseliş tüm kalemlere yansımış. Çeşitli mal ve hizmetler bir önceki aya göre % 5,85 yükselişle başı çekerken, ev eşyası % 4,56 , ulaştırma %4,45, konut % 3,85 , haberleşme ise % 2,63 artış kaydetmiş  

Dikkat çekici bir nokta var ki enflasyon kalemleri arasında gıda ve alkolsüz içecek grubunda bu ay artış olmamış (artış sadece % 0,06) 

Gıda fiyatlarında son günlerde gözlemlenen sert artışın Eylül ayı enflasyonuna yansıyacağını düşünüyoruz. Bugünkü rakamı bu bağlamda sevinçle karşılamak gerekiyor 

Çekirdek enflasyon cephesinde de, özel tanımlı C endeksi aylık bazda % 2,35 oranlarında artış kaydederken, yıllık rakam % 17,22’ye taşındı 

Üretici enflasyonunda korkutucu bir tablo ile karşı karşıyayız. TL’nin şiddetli değer kaybı sonrasında üreticiye yansıyan aylık ÜFE enflasyonu % 6,6 olurken, yıllık enflasyon da % 32,13’e adeta uçmuş 

Böylelikle TÜFE ile ÜFE arasındaki yıllık fark da yaklaşık 15 tam puana ulaştı. Bu farkı üreticinin yapamadığı zam olarak okumak lazım. Şirket karları açısından olumsuz ve sürdürülebilir bir tablo maalesef değil 
 

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Kaynak: TÜİK


İSO Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)
 
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayımlanan Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ağustos ayında 46,4 seviyesine geriledi. Endeks, geçen ay 49 seviyesinde açıklanmıştı. Tanım gereği, 50 seviyesinin altı daralma anlamına geliyor. 

Makroekonomik verilerde yavaşlama ve daralma sinyalleri hızlanırken, dün açıklanan son 14 yılın en yüksek enflasyonu ise “stagflasyon” tanımı hatırlatıyor
 

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Kaynak: Reuters


USD/TRY (4 saatlik)
 
Gıda kaleminin Ağustos ayında % 0,06 arttığını açıklayan ve kafa karıştıran TÜİK enflasyon verisi ardından TCMB’den hızlı bir açıklama geldi

TCMB’nin açık bir şekilde 13 Eylül olağan toplantısında faiz artıracağını ima etmesi ardından, enflasyon verisi ile 6,74’li seviyeleri test eden USD/TL kuru, hızla 6,52 seviyesine gerilese de, düşüş eğilimi kalıcı olmadı ve gün 6,63 seviyelerinden tamamlandı. Yine de, TCMB’nin faiz artırım sinyali ardından TL'de değer kaybının önüne geçildiğini söyleyebiliriz.

Teknik olarak da, dünkü bültenimizde USD/TL kuru ile ilgili gevşeme olabileceğinden söz etmiştik. Yukarda 6,6450 - 6,65 bandının geçilmemesi kaydı ile aşağıda 6,4680 seviyesini ilk etapta hedefleyeceğiz

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