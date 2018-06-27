Vargın Varer ESBA yönetim kurulu üyeliğine seçildi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Üyesi Vargın Varer, 35 ülkeden 1 milyon kadar mikro, küçük işletme ve girişimciyi Avrupa Birliği nezdinde temsil eden ve KTTO’nun da üye olduğu Avrupa Küçük İşletmeler İttifakı (ESBA) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

ESBA’nın genel kurulu geçtiğimiz gün Brüksel’de yapıldı.

Odadan verilen bilgiye göre, yönetim kurulu üyeliğine seçilen Varer, ESBA’nın 20’nci yıl etkinlikleri kapsamında Google tarafından düzenlenen dijital yetenekleri geliştirmeye yönelik atölye çalışmalarıyla Avrupa Parlamentosu’nda (AP) gerçekleştirilen “Girişimciliğin Geleceği” konulu panele de katıldı. KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Vargın Varer’e temaslarında KTTO Brüksel Temsilcisi Lale Şener eşlik etti.