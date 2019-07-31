USD/TRY: Tarih tekerrürden mi ibaret?

- Hatırlanacağı üzere, neredeyse Mayıs ayında USD/TRY kuru için hedef gösterdiğimiz 5,85 seviyesi üzerinde 6,20 hedefimizin gerçekleşmesi ile uzun pozisyonlarımızın tümünü likidite ettik
- Mayıs ayında test edilen 6,24 seviyesinden başlayan düşüşün nedenlerini ve TL’yi etkileyen tüm olumlu gelişmeleri sırası ile bültenimizde pek çok kez ele almış, olumlu takvimin arkasına sığınmış ve herkesin aksine S-400 konusunun bayatladığını ve sanıldığı gibi kur üzerinde baskı kurmayacağını paylaşarak “gitmiyorsa zorlama, bırak piyasa size gelsin” yazarak TL lehine görüşlerimizi ortaya koyduk
- TCMB’nin geçen hafta bazukayı çekerek 425 baz puan faiz indirimi ardından, yolda devamının da görünmesi, ister istemez TL ve TL cinsi varlıklara olan ilgiyi artırdı. Son günlerde paylaştığımız üzere, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Mayıs ayında %26 seviyesinden %16’ya kadar gerilerken, Borsa cephesinde ise ana endeks benzer zaman diliminde 83bin 103 bin hareketine sahne oldu
- Alternatif piyasalarda yaşanan ralli ve olumluya dönen havanın yardımı ile Türkiye’nin 5 yıl vadeli risk primi CDS’ler, 500 puan seviyesinden 345’e gerileyerek, kur üzerindeki baskıyı aldı ve götürdü
- Hafta başında USD/TRY kuru için “Kır zincirlerini gel aşka kanalım seninle” başlıklı bültenimizde ön plana çıkardığımız 5,63 seviyesinin bu hafta başında kırılması ile dün 5,55 seviyesine varan bir geri çekilme gördük
- Teknik manada, geldiğimiz nokta, uzun senelerdir denenen ve bir türlü aşağıya kalıcı bir şekilde geçilemeyen 200 günlük üssel ortalamalara kadar dayandı. Kurun düşüşü önünde 200 günlük üssel hareketli ortalamaların kalkan görevi üstelenebileceğini halen daha düşünüyoruz
- Söz konusu 5,55’li seviyelere özellikle bu akşam çok dikkat etmek gerekiyor. Dün başlayan ve bugün sonuçlanacak olağan FED’in açık komite federal toplantısı (FOMC) bizim saatimiz ile 21:00’de sonuçlanacak. FOMC’den bu sabah itibarı ile beklentiler 25 baz puan faiz indirimi gelebileceği yönünde. Futures piyasaları olası bir 50 baz puan indirime %18 ihtimal tanıyor
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