USD/TRY son 19 ayın zirvesinde

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun piyasa analizi şöyle:
- Geride bıraktığımız hafta başından itibaren, gelişmekte olan ülke para birimlerinde yaşanan hareketliliğe dikkat çekiyoruz.
- Virüs krizi nedeniyle dünyada ekonomik aktivitenin durma noktasına gelmesi bir tarafta, duran aktivite nedeniyle çöken petrol fiyatları diğer tarafta, yetmezmiş gibi üzerine eklenen Rusya – Suudi Arabistan petrol savaşı ile çöken petrol fiyatları tuz biber oldu.
- Böyle nazik ve istisnai dönemlerde (dünyada resesyon riskinin belirmesi), döviz rezervleri güçsüz olan ülkeler, haliyle spekülatif ataklara maruz kalabiliyor. Son birkaç günde bu durumun daha belirgin bir hal aldığını görüyoruz (bakınız grafik).
- Özelinde, Güney Afrika ve Türkiye piyasalarında satışlar ivme kazanıyor. ABD Başkanı Trump’ın Rusya ile Suudi Arabistan arasında ara buluculuğa soyunması ve çöken talep karşısında petrol üretiminde arz kısılması konusunda anlaşma yakalanacağı yönünde beklenti, petrolün nefes almasını sağlarken, Rusya para birimi üzerinde var olan baskı bir nebze de olsun hafifledi.
- Lakin, Türkiye, Güney Afrika, Meksika ve Brezilya para birimlerinin dolar karşısında satış baskısına boyun eğmeye devam ettiğini görüyoruz. Örneğin USD/TRY kuru, haftayı 6,74 seviyesinde ve son 19 ayın zirvesinde tamamlarken, Güney Afrika Randı tüm zamanların en değersiz seviyesine geldi.
- İçeride, her ne kadar kamu bankalarının TL'ye destek olmak adına döviz piyasalarında satış tarafında yer aldıklarını görsek de, USD/TRY kurunda 6,74-6,75 seviyeler teknik manada önemli bir seviye olarak karşımıza çıkıyor (bakınız grafik).
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