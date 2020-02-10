USD/TRY psikolojik 6 seviyesini aştı

İktisatbank Hazine Bölümü Gup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Türk mali piyasalarında var olan sakin seyir, Cuma günü tahmin ettiğimiz üzere yerine ABD istihdam verisi ardından hareketliliğe terk etti.
- ABD ekonomisinin sağlığı açısından en güvenilir bilgiyi verdiğine inanılan ve her ayın ilk Cuması açıklanan tarım dışı istihdam raporu, Ocak ayında 225 bin ile beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşirken, ortalama saatlik kazançlar (enflasyon göstergeleri) yıllık bazda %2,9 düzeyinden %3,1’e yükseldi.
- Son gülerde, ABD’de açıklanan güçlü verilere eklenen istihdam raporu, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı kurdu.
- Çin’in ihracatına sekte vuran, ekonomik aktiviteyi yavaşlatman ve haliyle tedarik zincirinin dengelerini bozan koronavirüs, petrol fiyatlarında adeta çökme yaşanmasına neden olurken, net enerji ithalatçısı olan Türkiye, süreçten olumlu ayrışmıştı.
- Diğer bir tarafta ise, virüs nedeniyle Çin’de hayatın felç olması, fabrikaların çalışmaması ile tekstil sektörünün rotasını Türkiye ve Hindistan gibi ülkelere çevirmesi, TL açısından olumlu bir gelişme olarak yorumlanmıştı.
- Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin zor günler geçirmesini manşetine taşıyan Financial Times gazetesi, Çin’in ekonomik büyümesinin yavaşlamasını inceleyerek, 24 ülke içinde milli geliri anlamında fayda sağlayacak tek ülkenin Türkiye olduğunu yazdı.
- Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, günlerdir küresel satış baskısına direnen ve 5,9850 seviyesine adeta demir atan USD/TRY kuru, Cuma günü ABD’de açıklanan güçlü istihdam raporu ardından daha fazla 5,9850 seviyesinde tutunamadı.
- Daha doğrusu, kaç gündür 5,9850 seviyesine adeta yapışan USD/TRY kurunu meğer savunan olumlu beklentiler değil de kamu bankalarının 4 milyar doları bulan döviz satışıymış (kaynak Bloomberg).
- Hafta içinde, güçlü açıklanan ABD verileri ile zaten güçlü bir seyir izleyen ABD doları, istihdam verisinin de beklentilerden daha iyi sonuçlanması ile bir kademe daha güçlendi.
- Dolar endeksi Ekim 2019’dan bu yana en yüksek seviye olan 98,75’e yükselirken, Sterlin ve Euro, Cuma günü bültenimizde öngördüğümüz üzere sert bir satış baskısı ile karşı karşıya kaldı. Yön halen daha aşağıyı gösteriyor.
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