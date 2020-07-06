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USD/TRY kurunu tutmanın maliyeti artıyor!

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USD/TRY kurunu tutmanın maliyeti artıyor!
  • İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Eme Değirmencioğlu'nun günlük para, borsa ve piyasa analizi şöyle:
  • Cuma günü açıklanan olumsuz enflasyon rakamları moralleri bozdu.
  • TÜİK verilerine göre, TÜFE beklentilerin oldukça üzerinde aylık %1,13 artış kaydederken, yıllık rakamı da %12,62'ye taşıdı.
  • TCMB'nin politika faizinin %8,25, gerçekleşmiş enflasyonun ise %12,62 olduğu düşünülürse, reel faiz hesaplaması cephesinden konuya yaklaşırsak, çok büyük oranda bir negatif faiz ile karşı karşıyayız. Bu durum oldukça sıkıntılı ve TCMB'nin faiz indirimine bir süre gidemeyeceğini düşünüyoruz.
  • Kredi faizlerinin tek haneye düştüğü (ısınma), petrolün varil fiyatının Mart’a göre iki katına çıktığı (maliyet enflasyonu), gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı değer kaybettiği bir ortamda, enflasyonun yukarı yönlü seyri önümüzdeki aylarda da devam edebilir.
  • Mesela, kredi faizlerinde yaşanan düşüş ile Haziran ayında otombil satışları %66 artış kaydetmiş (bakınız grafik).
  • İçeride, moralleri bozan enflasyon rakamları, TL ve TL cinsi varlıklara da yansıdı: Borsa İstanbul yurtdışından olumsuz ayrışarak günü %1 düşüşle tamamlerken, gösterge tahvilin faizi 30 baz puan birden yukarıya şıçradı.
  • Döviz piyasasında ise, Haziran ortasından bu yana yaşanan 6,85 etrafında oldukça dar bantta devam eden salınım, öğle saatlerinde 6,90 seviyesine doğru bir atakla kısa süreliğine de olsa bozuldu.
  • Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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