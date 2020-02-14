USD/TRY kuru yukarı doğru salınmaya devam ediyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Sevgililer günü her ne kadar büyüsünü ticaretin kollarını terk etse de, bugün ve her günü sevgililer gün yapmak sizin elinizde. “Seni seviyorum” demekten korkmayın hatta haykırın. Hayat bazı kararsızlıklar için inanın çok kısa.
- Mevlana ile başladık güne. Kocaman bir günaydın ve Cuma gününün verdiği dinginlik ile bültenimize devam edelim.
- Türk mali piyasaları dün göreceli sakin bir gün geçirdi. USD/TRY kuru, geride bıraktığımız hafta zincirlerini kırarak uzaklaştığı 5,9850 seviyesi ardından son günlerde 6,05 seviyelerinin etrafında salınmaya devam ediyor.
- Tahvil piyasasında gösterge faiz Ocak sonunda tek haneli seviyeleri test etmesi ardından dün de yükselişini sürdürerek günü %11,07’den tamamladı. Türkiye’nin yabancı nezdinde risklerini gösteren 5 yıl vadeli CDS primleri yeniden 272 baz puan seviyesine yükseldi.
- Hatırlanacağı üzere, bir tarafta İdlip ekseninde Rusya ile artan kafa karışıklığı ve tırmanan jeopolitik riskler, diğer bir taraftan FED’den faiz indirimlerinin bittiğini müjdeleyen güçlü tarım dışı verisinin yardımı ile küresel olarak güçlenen dolara paralel içerde de TL’nin değer kaybı söz konusu.
- Dün de bültenimizde belirttiğimiz üzere, Suriye ekseninde her iki liderin de bir karar noktasına varmasının yakın olduğunu düşünüyoruz. ABD’nin Türkiye politikalarını son dönemlerde destekler bir çizgiye geçmesi, öte yandan stratejik ortak olan Rusya’nın rejim güçleri yanında olması ve beraberinde artan şehit haberleri karşısında Sn. Cumhurbaşkanı’nın yakın bir gelecekte bir karar vereceğini ve TBMM çıkışının önemsenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
- Putin’in Türkiye aleyhine tutumu devam ederse, son günlerde ABD’den gelen ve Türkiye’nin tezlerini destekleyen politikaların ışığında, S-400 sevdasından vaz geçilip yeniden Batı ve ABD-Nato eksenine doğru bir yönelme görebiliriz ki böyle bir gelişme, dün de altını çizdiğimi üzere, Türk mali piyasalarında olumlu bir fiyatlamaya sebebiyet verecektir.
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