USDTRY: Beklediğimiz geri çekilme gerçekleşti. Sırada ne var?

- İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya piyasaları ile ilgili hazırlamış olduğu günlük analiz yorumunu sizlerle paylaşıyoruz.
Türk Lirası son 3 gündür açık ara en çok değer kazanan para birimi oldu
- Rekor seviyelere yükselen döviz mevduatları, soğuyan ekonomi nedeniyle daralan cari açık ve azalan döviz talebi, Bakan Akar’nı S-400 teslimatının Haziran’a yetişmeyebileceği açıklaması, ABD vatandaşı ve NASA eski çalışan Gölge’nin serbest bırakılması, Güney Afrika Randı al Türk Lirası sat yönünde tavsiyelerin kapanması ve belki de en önemlisi Erdoğan - Trump telefon görüşmesi ardından gelecek ay Japonya’da yapılacak G20 zirvesinde yüz yüze görüşecek olması, uzun bayram tatili öncesinde TL’yi destekledi
- Türk Lirası dolar karşısında 6,2460 seviyesini test ettiği 15 gün öncesine göre dün günün ikinci yarısında 5,86 seviyesine kadar gerileyerek %6 değer kazandı. Yukarda da izah ettiğimiz üzere, pozitif ayrışmanın en önemli nedeninin ABD ile olası bir gerilimin İstanbul seçimi sonrasına ertelendiği izlenimi olduğunu düşünüyoruz
- Yine de, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alacağı gerçeği halen daha değişmedi. Dün Bloomberg haberine göre, S-400 hava savunma sistemlerinin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları yürüten gemilerinin ve savaş gemilerinin olduğu güney kıyılarına konuşlandırmayı değerlendirdiği yönünde haberi de göz ardı etmemek gerekiyor. Bundan sonra ne olacak sorusunun yanıtını yatırımcılar önümüzdeki haftalarda iki ülke arasındaki tansiyonun ne yöne evirileceğine göre bakıp karar vermek isteyecekler
- Türk Lirası’nın cazip faizi bir yana (TL satanlar için yüksek fonlama maliyeti) uzun bayram tatili öncesinde yatırımcıları bekle ve gör stratejisine yöneltti. USD/TL kuru, 6,2460 denemesi ardından kamu bankalarını agresif satışları ile gerilediği 5,9610 seviyesinden 6,15 denemesi yapmış ve bu üç majör hareketin teknik düzeltmesi 5,86 seviyesinde dün on buldu. Her ne kadar USD/TL kurunda orta vadede yön yukarı görülse de, kısa vadede gelişmeleri izlemek için kenara çekiliyoruz. 5,85 seviyesinin altında olası bir gecelik kapanış düşüşün ivme kazanmasına neden olacaktır (bakınız grafik)
- Analiizn devamı işin aşağıdaki linke tıklayın:
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