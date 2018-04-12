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"Üretici tefecilere teslim oldu"

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"Üretici tefecilere teslim oldu"
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 Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, döviz artışına önlem alamayan koalisyon hükümetinin üreten kesimi yalnızlığa terk ettiğini, akaryakıta, kaba ota zam ve girdi maliyetlerindeki artışların, üreticiye diz çöktürdüğünü savundu.

Namioğulları yaptığı yazılı açıklamada, “Bir yandan ülkede ciddi bir kuraklık yaşanırken diğer yandan habire girdi maliyetlerine gelen artışlar üreticiye diz çöktürmüştür” diyerek, devletin hayvancıya vereceği desteklerin döviz karşısında eridiğini ve bir anlamı kalmadığın belirtti.

“BİR FİNCAN KAHVE İÇİN 2 LİTRE SÜT”

Üreticinin bir fincan kahve içebilmek için 2 litre süt satmak zorunda olduğunu kaydeden Naimoğulları, olumsuzluklar karşısında hükümetin sadece seyirci kaldığını, üretimin yok olmasına ve üreten insanların borç batağında yok olmasını görmezden geldiğini ileri sürdü.

“ACELE EDİN, ÇÖZÜM YARATIN”

Naimoğulları “Battık, batıyoruz, yok olacağız… Neyi bekliyorsunuz? Üreticinin gözü karardı. Üretici diz çöktü. Üretici tefecilere teslim oldu. Acele edin, çözüm yaratın. Üreticinin alacaklarını ödeyin” ifadelerini kullandı.
 

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