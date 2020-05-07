Ünlü yatırımcıdan çarpıcı iddia

Dünyanın en büyük yatırım fonu Bridgewater Associates'ın patronu ABD'li Ray Dalio, corona virüsü salgınıyla birlikte dünya düzeninin liderliğinin ABD'den Çin'e geçeceğini söyledi

Dünyanın en büyük hedge fonu (yatırım fonu) Bridgewater Associates’ın patronu Ray Dalio, corona virüsü salgını sonrası dünya düzeninin alacağı hal ve küresel ekonominin geleceği üzerine çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Japon Nikkei’ye konuşan ABD’li ünlü yatırımcı, corona virüs salgınının dünya düzeninde kaymaya neden olduğunu ve yaşananların Büyük Buhran ile İkinci Dünya Savaşı arasındaki 1930-1945 dönemİ kadar önemli olduğununu belirterek “Çin’in bu süreçten dünyanın başat gücü olarak çıkacak” dedi.

Bir salgının dünya ekonomisini paramparça edebileceğini öngörmekte başarısız olduğunu itiraf eden Dalio, salgın sonrasında hem ülkeler arasında hem de ülkeler içinde servet ve güç çatışmalarının artacağı öngörüsünde bulundu.

ZATEN KRİZ OLACAKTI, VİRÜS TETİKLEMİŞ OLDU

Dalio’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* Salgın öncesinde küresel ekonomide müthiş bir kırılganlık vardı ve kaçınılmaz olarak bir ekonomik kriz olacaktı, virüs sürpriz tetikleyici oldu.

* Yüksek borç ve devasa servet eşitsizliğinin olduğu ülkelerde merkez bankalarının normal borç döngüsünü sürdürecek gücü kalmamıştı.

* Bu süreç en çok 1930-1945 dönemine benziyor. Merkez bankaları çaresizce yeni para yaratarak gelir ve bilanço deliklerini doldurmaya çalışıyor.

YETERLİ TASARRUFU OLMAYANLAR İFLAS EDİYOR

* Yeterli tasarrufu olmayan ülkeler, şirketler ve kişiler iflas ediyor. Aynı nedenler 1930-1945 döneminde de var olduğu için, bu durum küresel jeopolitik dengeyi ve dünya düzenini değiştirecek.

Servet ve güç üzerine çatışmalar olacak. Sosyalizm ile kapitalizme dair daha fazla sorgulama olacak. Başta Çin ile ABD arasında olmak üzere ülkeler arasında servet ve güç üzerine daha fazla çatışma ve mücadele olacak.