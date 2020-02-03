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Ünlü Finans Danışmanı Piontek’e Türk Bankası’ndan anı plaketi

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Uzun yıllar Commerzbank’ta ve bu alandaki uluslararası komitelerde görev alan Thomas Piontek için  ülkemizdeki  çalışmalarını tamamlamasının ardından bir veda kokteyli düzenlendi. TürkBankası Genel Müdürlük binasındaki veda kokteylinde, Piontek’e verdiği destek için teşekkür edilerek, plaket verildi

Ünlü Finans Danışmanı Piontek’e Türk Bankası’ndan anı plaketi

Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi alanında yıllardır bankacılık sektörüne kararlılıkla öncülük eden TürkBankası, finansal suçların önlenmesi konusunda mevcut uygulamalarını en güncel uluslararası standartlara ulaştırıyor. Banka, konunun dünyadaki önemli uzmanlarından Thomas Piontek’ten Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) sponsorluğunda danışmanlık hizmeti aldı. Uzun yıllar Commerzbank’ta ve bu alandaki uluslararası komitelerde görev alan Thomas Piontek için  ülkemizdeki  çalışmalarını tamamlamasının ardından bir veda kokteyli düzenlendi. TürkBankası Genel Müdürlük binasındaki veda kokteylinde, Piontek’e verdiği destek için teşekkür edilerek, plaket verildi.

Etkinlikte konuşan TürkBankası Genel Müdürü Erhan Raif, Piontek’in teknik yetkinliğinin yanısıra, yapıcı tutumuyla herkesin kalbini kazandığına vurgu yaptı. Thomas Piontek de yaptığı konuşmada, TürkBankası’nın karaparanın önlenmesi yönündeki kararlılık ve çabalarını takdir ettiğini, uluslararası normlara ulaşılmasına katkı yapabilmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ihtiyaç duyulacak her noktada desteğe devam edeceğini belirtti.

Geçtiğimiz Aralık ayında, sadece bankaların değil tüm paydaşların Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi ile mücadelede üzerine görev düştüğünü vurgulamak ve toplumda bu konuda farkındalık yaratmak adına, TürkBankası tarafından Piontek’in de yer aldığı “Finansal Suçların Önlenmesinin Ekonomik Gelişimdeki Önemi” konulu bir panel düzenlendi. Dünyada karaparanın aklanması ile mücadele konusunda yetersiz kalan ülkelerin uğramış olduğu zararlara değinilerek çeşitli örneklerin verildiği panel, oldukça ses getirdi. Lha

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