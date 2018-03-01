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Universal Bank’dan maaş aktarma kampanyası

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Universal Bank’dan maaş aktarma kampanyası
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Tüketiciye hayatı kolaylaştıracak hizmet ve ürünler sunmaya devam eden ülkenin köklü ve güçlü bankası Universal Bank’ın yeni yıla özel olarak başlattığı kamu çalışanı ve emeklilere özel maaş aktarma kampanyası yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Teknoloji bankacılığına sürekli yatırım yaparak bu alanda hizmet kalitesini yükselten Universal Bank, kamu çalışanı ve kamudan emekli olan kesimlere yönelik olarak başlattığı kampanyada banka şubelerine maaş yönlendirmesi yapanlara ödül olarak bir adet tam cumhuriyet altını veriyor.

Maaşını ilgili birimlere bir yazı ile Universal Bank’a yatırarak teknoloji bankacılığı ve diğer hizmetlerden yararlanmaya başlayan çalışan ve emekliler Universal Bank Yetkili Müdürü Suat Kurt’un elinden tam cumhuriyet altınlarını almanın mutluluğunu yaşadılar. Lha

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