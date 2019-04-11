UNDP'den “Yerel Altyapı Hizmetleri” Projesine 17,7 milyon Euro

Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanacak 17,7 milyon Euro’luk “Yerel Altyapı Hizmetleri” Projesinin başladığını açıkladı.

Bu sabah Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında, UNDP tarafından uygulanacak projeye her yıl ek fon tahsis edileceği de belirtildi.

“Yerel Altyapı Hizmetleri (LIF)”, finanse edilecek projelerin taranması, faydalanıcılara destek ve öneriler sunması amacıyla faydalanıcıları ve tüm ilgili paydaşları, düzenli olarak bir araya getiren “Yönlendirme Komitesi”ne ve bir de “Danışma Kurulu”na sahip olacak.

AB, bu proje aracılığıyla, Kıbrıs Türk yerel topluluklarından faydalanıcılara, finanse edilecek ve uygulanacak projeler için başvuru yapma fırsatı sunacak.

Proje kapsamında, taşkından korunma tedbirleri, bisiklet ve yürüyüş parkurları, rekreasyon alanları ve Yeşil Hattın kuzeyi ve güneyi boyunca çevre eğitim tesislerinden oluşan Kanlıdere’ye paralel takribi 5 kilometre uzunluğunda bir parkın inşa edilmesi de yer alıyor.

Basın toplantısının açılış konuşmalarını, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Servisi Kıbrıs Çözüm Destekleme Bölüm Başkanı Kjartan Bjornsson ve Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar yaptı.

BJORNSSON

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Servisi Kıbrıs Çözüm Destekleme Bölüm Başkanı Kjartan Bjornsson, KKTC’ye yapılan AB yardımlarının 500 Milyon Euro’yu bulduğunu ve bunun üçte birinin altyapıya gittiğini kaydetti.

Halihazırda hazır olan projelerin olgunlaşmasının önemine değinen Bjornsson, nihai hedefin; çevresel, sosyal ve ekonomik altyapının iyileştirilmesi amaçlı projelerin tasarlanması ve uygulanmasına teknik destek sağlamak olduğunu ifade etti.

Bjornsson, ilk aşamada su ve atık su, katı atık yönetimi ve KKTC’yi AB standartlarına yaklaştırma adına ekonomik kalkınmanın öncelikli konular olacağını belirtti.

ÖZÇINAR

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar da, projelerin sahiplenilmesi ve kaynakların doğru kullanılmasının önemine dikkat çektiği konuşmasında, belediyelerin de yerel yönetim ağı içerisinde yarışmacı pozisyonda olması gerektiğini söyledi.

AB mali yardım politikaları içerisinde yerel altyapıya yapılacak her türkü katkıyı desteklediklerini söyleyen Özçınar, Kıbrıs Türk halkının uzun vadede bunların katkısını göreceğini, kaynakların her kuruşunu doğru ve verimli kullanmanın önemli olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından AB Program Destek Ofisi Altyapı Bölüm Başkanı Alain Joaris, AB Program Destek Ofisi Program Müdürü Christopher Edge ve UNDP Program Müdürü Tiziana Zennaro sunumlarını gerçekleştirdi.