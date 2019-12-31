Umut giyindim zırh gibi...

Katıldığım gerek televizyon programlarında, gerekse çeşitli toplantılarda, son senelerin, Türk mali piyasaları açısından ne kadar öngörüsü düşük ve bir o kadar da zor geçtiğini anlatıyorum. Halbuki, küresel cepheden bakıldığında, risk iştahı tüm heyecanı ile devam ederken (mesela MSCI dünya hisse senedi endeksi yılı yaklaşık %25 artıda bitirdi), içerde ise gündem 1,5 senedir yatırımcıları yoran ABD yaptırımları ve beraberinde belirsizliği ekseninde dönmeye devam ediyor. 2018 yılının hafızalarda halen daha sıcak bir yer bırakan kur şoku ile TL faizin ağız sulandıran bir seviyeye yükselmesi, dışarda ise önde gelen küresel merkez bankalarının darpanenin başına geçip faizleri indirdiği ve piyasalara para saçtığı bir yılda, sıcak para, uğrak yeri olan Türkiye’yi 2019’da maalesef pas geçti. Yabancı yatırımcı kadar yurtiçi yerleşik gerçek kişiler de, TL faizin göğü deldiği bir senede, nefes almadan 23 milyar dolar biriktirecek kadar TL’den uzaklaştı. Sene içerisinde, yumurta - tavuk misali, faiz - enflasyon tartışmaları yine devam ederken, Merkez Bankası koltuğunda beklenmedik bir değişiklik meydana geldi. Senenin son 4 ayı faiz oranlarının yarı yarıya düşüşüne sahne oldu. Kur ve faiz şokunun ağırlığını gerek bilançolarında hisseden reel sektör, gerekse de mutfağında ve cüzdanında hisseden 'Ayşe Teyze', elini ayağını tüketimden çekince, cari işlemler dengesi 2001’den bu yana ilk kez fazla verdi. Bankalar, karşı taraf riski ve bilanço hassas rasyolar nedeniyle kredi musluklarını kısmak zorunda kaldı. Diğer bir deyişle, ekonomik aktivite soğudu. Konut satışları düştü. Araba satışları 2017’nin milyona yaklaşan performansından çok uzak kaldı. Enflasyon, 2018’in baz etkisi ile Eylül ve Ekim ayında adeta “pat diye” 6 puan birden düştü. Yıllık enflasyon Ekim ayında %8,55 ile 2016 senesine bir aylığına da olsun geri dönerken, Kasım ayı verileri, tek haneli enflasyon döneminin bittiğine işaret etti. TÜİK’in enflasyon sepetinden derlediğimiz "türlü yemeği" yapma maliyeti, yani tencereye düşen enflasyon, açıklanan resmi gıda enflasyonunun 5 katından fazla çıktı. Enflasyonun yıllardır devam eden ağırlığı ile son 14 senede 200 TL’lik banknotun alım gücü 2019’da 52 TL’ye düştü.

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