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Umay Group’tan, Büyükkonuk Belediyesi çalışanlarına destek

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Umay Group’tan, Büyükkonuk Belediyesi çalışanlarına destek

Büyükkonuk Belediyesi çalışanlarının 3.5 aydır maaş alamayıp greve giden çalışanlarına ülkemiz iş insanı Hüseyin Umay, direktörü olduğu Umay Group’aDev - İş Sendikası’nın çağrısı ile emekçilere destek oldu.

Umay Group perakende sektöründe hizmet verdiği mağazalardan çalışanlara ve çocuklarına kıyafet ve oyuncak hediye ederek destek oldu.

Şirket direktörü Hüseyin Umay, sadece Kıbrıs halkı değil, dünya virüs krizi ile uğraşırken hem sağlık, hem de ekonomik olarak insanların ciddi sorunları olduğunu, Büyükkonuk Belediye çalışanlarının ise 3.5 aydır maaş alamadıklarından daha da sıkıntıda olduklarını ve sendikanın çağrısına duyarsız kalamayacaklarını belirtti. Kıbrıs Türk Kültüründe bir birine destek, sevgi ve saygı olduğunu,  bu zorlu süreçte daha da birlik ve kenetlenmemiz gerektirdiğini belirten Hüseyin Umay, amacımız 3.5 aydır maaş alamayan personele az da olsa moral vermek, ayrıca çocuklarına ufak da olsa bir hediye ile gitmelerini sağlamak olduğunu belirtti. (MHA)

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