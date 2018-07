Ülkedeki işsizlik oranının görünenin çok üzerinde olduğunu, dolayısıyla meslek eğitiminin öneminin her geçen gün arttığını vurgulayan KTEZO Başkanı Kanber, bütün dünyada olduğu gibi toplumun üretime katılabilmesi ve istihdamın sağlanabilmesinin yolunun da meslek eğitiminden geçtiğini ifade etti

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) çatısı altında faaliyet gösteren Sıhhi Tesisatçılar Birliği, Kuaförler Birliği ve Güzellik Uzmanları Birliği, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ile sektörlerde ihtiyaç duyulan nitelikli elemanları yetiştirmek ve bu kapsamda meslek liseleri ile sektör işbirliğini geliştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.



Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, protokole Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Aytunç Şirket ile K. T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı, aynı zamanda K. T. Kuaförler Birliği Başkanı olan Mahmut Kanber, K. T. Sıhhi Tesisatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Ardıç, K. T. Güzellik Uzmanları Birliği Başkanı Emine Taş imza koydu. Açıklama özetle şöyle:



“İmzalanan protokol, sıhhi tesisat alanı ile güzellik ve saç hizmetleri alanlarında meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla okul ve sektör işbirliğinin artırılması, okullardaki bilgi ve donanımlara ek olarak sektörün iş yapma beceri ve kabiliyetlerinin birleştirilmesi, sektörde staj imkanlarının sağlanması hedeflerini kapsamaktadır.



Protokole KTEZO ve Kuaförler Birliği adına imza koyan Başkan Mahmut Kanber yaptığı konuşmada, sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli elemanların yetiştirilmesi için her türlü işbirliğine açık olduklarını ve gereken desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Kanber, meslek liselerinin sektörlerle işbirliklerinin artırılması, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve istihdam olanaklarının da buna bağlı olarak artmasının hedeflendiğini kaydetti. Bu amaçla mesleki eğitimin planlanması ve teşvik edilmesinin şart olduğunu belirten Kanber, sadece bununla kalmayıp mesleki eğitimin de tercih edilecek noktaya getirilmesinin gerektiğini vurguladı. Kanber, bu doğrultuda mesleki eğitimin yapılanması gerektiğini de sözlerine ekledi. Ülkedeki işsizlik oranının görünenin çok üzerinde olduğunu, dolayısıyla meslek eğitiminin öneminin her geçen gün arttığını vurgulayan Kanber, bütün dünyada olduğu gibi toplumun üretime katılabilmesi ve istihdamın sağlanabilmesinin yolunun da meslek eğitiminden geçtiğini ifade etti.



K. T. Sıhhi Tesisatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Ardıç imza sırasında yaptığı konuşmada, ülkede sıhhi tesisat alanında çalışabilecek nitelikli elemanlara sektörün büyük ihtiyaç duyduğunu, birlik olarak bu alanda yetişen ve bundan sonra yetişecek olan nitelikli elemanları istihdam etmeye hazır olduklarını ifade etti. Ardıç, üniversiteli işsiz oranının yüksek olduğu ülkemizde meslek edinmenin altın bir bilezik olduğunu hatırlatırken, meslek sahibi olan kişilerin de işsiz kalmayacağını vurguladı. Ardıç imzalanan bu protokol sayesinde birlik olarak meslek liselerinde nitelikli elemanların yetişmesi amacıyla işbirliğinin arıtılacağını, kendilerinin de bu anlamda her türlü desteği vereceklerini belirtti.



K. T. Güzellik Uzmanları Birliği Başkanı Emine Taş ise sektörlerin dinamik bir yapıda olduğunu, sürekli verdikleri hizmetleri geliştirdiklerini ve yenilediklerini belirterek, mesleki eğitim veren liselerdeki öğrencilerin de bu noktaya gelmesinin önemine değindi. Emine Taş bunun ancak sektörlerle kurulacak yakın işbirliği ve sektör ile eğitim kurumlarının paralelliğinin sağlanmasından geçtiğini kaydetti. Taş, birlik olarak kendi üzerlerine önemli görevler düştüğünü, bu konuda her daim sorumluluk aldıklarını bundan sonra da almaya hazır olduklarını kaydetti.”