"Ülkede güvenin artmasına ihtiyaç var"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, ülkede güvenin artmasına ihtiyaç olduğunu bunun sağlıkta alınan tedbirlerle bir yerlere taşındığını şimdi artık ekonomiyi de dahil ederek ilerlemek gerektiğini söyledi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, koronavirüs salgını döneminde ekonominin ve sektörlerin yaşadığı zorlukların giderilmesi amacıyla bugünlerde açıklanacak ikinci ekonomik paketin, dünya ülkelerinin piyasalarına enjekte edebilecekleri en üst seviyedeki müdahaleden de daha iyisini yapabilecek bir içerikte olacağını söyledi.

Taçoy, ülkede güvenin artmasına ihtiyaç olduğunu bunun sağlıkta alınan tedbirlerle bir yerlere taşındığını şimdi artık ekonomiyi de dahil ederek ilerlemek gerektiğini vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

DENİZ: “CİDDİ BİR DURGUNLUK VAR”

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Covid 19 salgını süresince salgına yönelik alınan tedbirlerin yanı sıra ekonomik olarak da zincirleme bir daralma yaşandığını dile getirerek, 4 Mayıs sonrasında işbaşı yapmalarının ardından tüm sektörlerde ciddi bir durgunluk olduğunun da gözlenebileceğini kaydetti.

Hükümetin 2. ekonomik paket üzerinde çalıştığının bilindiğini kendilerinin de bu konudaki görüşlerini aktarmak için geldiklerini belirten Deniz, Bakan Taçoy’a daveti için teşekkür etti.

Bu destek paketinde salgının ekonomi üzerinde yarattığı tahribatları, nakit akışındaki aksaklıkları ve en önemlisi istihdamın korunmasını sağlamak için alınacak kararların hayati önem arz ettiğinin altını çizen Deniz, “Bugün 2. ekonomik pakette olması gerekenlerle ilgili görüşlerimizi paylaşacağız” dedi.

“İKİNCİ PAKET ÇALIŞANLAR VE İŞVERENLER ARASINDA AYRIMCILIK YAPMADAN TÜM SEKTÖRLERİ KUCAKLAMALI”

Deniz, bu pakette istihdam için verilecek kararlarda çalışanlar ve işverenler arasında hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm sektörleri koruyucu ve kucaklayıcı olmasını talep ederek, ilk günden oluşturulacak ekonomik bir kurulun oluşumuna fırsat verilmesi ve bu kararları kamu ile özelin birlikte bir masa etrafında oturarak almasını istedi.

Bugünden sonra hükümetin yükümlülüklerinin sadece kamu çalışanına yönelik olmaması gerektiğini belirten Deniz, “Devletimiz herkesi aynı sorumlulukla düşünmelidir” dedi.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, kendilerinin de oluşturulacak bu ekonomik kurulda diğer kurumlarla birlikte çalışmaya ve ellerinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

TAÇOY: “DÜNYA GENELİNDE BİR KRİZ VAR”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise özele bağlı kurum kuruluşları dinlemenin hem görevleri hem de neler düşünüldüğünü anlamaları için bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “İnsanoğlunun aklından bile geçmeyecek bir dönem geçirdik ve dünyanın genelinde bir kriz var” dedi.

Ticaret Odası’nın kısa süre önce yaptığı “rekabet edebilirlik raporu” çalışması için teşekkür eden Taçoy, ekonomide ortaya çıkan durgunluk döneminin nasıl aşılabileceğiyle ilgili çalışma yaptıklarını, mart- mayıs arasında piyasaya 750 milyon TL enjekte edileceğini önceden söyleyerek harekete geçtiklerini, şimdi de 2. ekonomik paketin Başbakan tarafından açıklanmasını beklediklerini aktardı.

“İYİ BİR PAKET HAZIRLADIĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM”

“Şu ana kadar yapmış olduğumuz hazırlıklarda, dünyadaki ülkelerin piyasalarına enjekte edebilecekleri en üst seviyedeki müdahaleden de daha iyisini yapabilecek bir paket hazırladığımızı söyleyebilirim” diye konuşan Taçoy, ülkede güvenin artmasına ihtiyaç olduğunu bunun sağlıkta alınan tedbirlerle bir yerlere taşındığını şimdi artık ekonomiyi de dahil ederek ilerlemek gerektiğini söyledi.

Taçoy, artık ekonomiye dışardan gelecek az da olsa can suyu katabilmenin zamanının geldiğini belirterek, bunu yaparken sağlığın unutulmaması, maskenin takılması, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edilmeye devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Piyasadaki olayları birkaç şekilde değerlendirerek, nakit sıkıntısının telafisi, arz ve talebin düşmesiyle piyasada ortaya çıkan dengesizlik ve iş gücü piyasasının nasıl korunabileceği konuları üzerinde çalıştıklarını anlatan Taçoy, tüm bunları göz önünde bulundurarak yaptıkları çalışmaların Başbakan’ın bilgisiyle hazırlanan pakette yer bulması amacıyla iletildiğini söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, paketi hazırlarken, minimize edilmiş dahi olsa AB’den gelen kaynağı ve TC ile imzalanan işbirliği anlaşması sonrasında gelecek katkıların daha çok özel sektöre olmak üzere nasıl uyumlu adımlarla proje haline getirebileceklerini çalıştıklarını kaydetti.

“BU ÜLKE HEPİMİZİN”

Taçoy, “Bundan sonra bir şey yapacaksak kendimize, yapmayacaksak da kendimize… Bu ülke hepimizin, ülke faydasına olacak adımlarla iş birliği içerisinde ülke sevgimizi ispatlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.