“Ülke yangın yerinde döndü, yönetenler seyirci”

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan: “Ülkemiz yangın yerinde döndü. Yaşam standartları çok düştü. Bizi yönetenler seyirci kalıyor. Söylemlerinin eylemleriyle örtüşmediğini görüyoruz” dedi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nı (Kamu-Sen) ziyaret etti.

Ticaret Odası Başkanı Deniz, ekonomideki olumsuzlukların herkesi üzdüğünü ve sıkıntıya soktuğunu belirterek, “Çünkü işçi, işveren aynı gemideyiz. Bu nedenle sorunları çözmek için birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, “geçmiş dönemlerde Ticaret Odası’nın sendikalara öcü gözüyle baktığını” belirterek, “Çünkü biz emekçinin yanındayız onlar da patron kısmı. Paydaş olarak biz aynı gemideyiz. Turgay beyi başkanlığından dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki atılacak adımlar da bizi çok memnun etmiştir” dedi.

Ziyaretten dolayı Turgay Deniz ve ekibine teşekkür eden Metin Atan, ülkede yaşanan ekonomik sorunlara da değindi ve şunları söyledi:

“Ülkemiz yangın yerinde döndü. Döviz fırladı. Yaşam standartları çok düştü. Bizi yönetenler seyirci kalıyor. Söylemlerinin eylemleriyle örtüşmediğini görüyoruz. Eleştirdiğimiz zaman niye eleştiriyorsunuz diyorlar. Biz her zaman yanlışın karşısında, doğrunun yanındayız. Biz halkın yanındayız. Biz eleştirirsek doğruları gösterirsek bu ülkede bir şeyler gerçekleşir.”

Kamu-Sen Başkanı Atan, Yunanistan’da yaşanan yangın felaketinden duydukları üzüntüyü de ifade etti.

DENİZ: “AYNI GEMİDEYİZ”

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de, sendika ziyaretlerini, ülkede yaşanmakta olan ekonomik sorunların sadece iş insanlarını değil, tüm toplumu etkilemekte olduğunun bilinciyle, yönetim kurulu kararı doğrultusunda sürdürdüklerini belirtti.

Turgay Deniz, işçi ve işveren olarak bazı konularda uzlaşmalarının önemine işaret ederek, “Bunu başarırsak ardından başka konulardaki birlikteliklerin de geleceğine eminim” şeklinde konuştu.

“EN BÜYÜK ZAAFİYET EKONOMİ”

Bir ülkede ekonominin sermaye, işçi ve işveren üçlüsünden oluştuğunu belirten Deniz, “En büyük zaafiyet, ekonominin istenilen düzeye gelmemesidir. Kayıt dışı ekonominin önlenmesi, Kamu Reformu yanında Vergi Reformu yasalarının bir an evvel geçmesini istiyoruz. Nasıl ki Yunanistan’daki yangın hepimizi üzüyor. Ülke ekonomisinde yaşanan olumsuzluklar da hepimizi üzer ve sıkıntıya sokar. Çünkü işçi, işveren aynı gemideyiz. Bu nedenle sorunları çözmek için birlikte hareket etmeliyiz” dedi.