“Ülke ekonomisinin kalkınması daha çok üretimden geçiyor”

Bakanlar Nami, Şahali ve Ataoğlu, Arsal Gıda Sanayi’yi ziyaret etti. Burda konuşan Ekonomi Bakanı Nami ülke ekonomisinin kalkınmasının daha çok üretimden geçtiğinin altını çizdi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Arsal Gıda Sanayi’yi ziyaret etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da üretim ve depolama yapan ve piyasaya konserve gıda çeşitleri dağıtan Arsal Gıda Direktörü Hüseyin Arsal ve ailesi ile buluşan 3 bakan, Arsal ailesini hizmetlerinden ötürü tebrik ederek, başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulundu.

Ziyarette, Arsal Gıda’nın üretim atölyesi ve kendi yetiştirdikleri gıda tarlaları yerinde gözlemlenerek çalışanlar ile sohbet edildi.

Ekonomi Bakanı Özdil Nami, ülke ekonomisinin kalkınmasının daha çok üretimden geçtiğinin altını çizerken, “KKTC için bir marka haline gelmiş” Arsal ürünlerinin halka ulaşmasına katkıda bulunan herkese teşekkür etti.