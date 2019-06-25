Ucuz ama hikayesi olmayan TL varlıklara neler merhem olabilir?

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Türkiye’nin son dönemde gündemini, sürekli bir şekilde, S-400 füzeleri ve bu bağlamda ABD ile devam eden limoni ilişkilerin Papaz Brunson vari bir krize evirilebileceği beklentisi meşgul etti
- Usanmadan her gün S-400 ve F-35 yazdık. Son 1-2 haftadır ise İstanbul seçimlerine konsantre olduk. Ekrem İmamoğlu’nun yenilenen İstanbul seçimlerini kazanmasıardından Türkiye’nin gündeminden en azından belirgin bir süre seçim belirsizliğinin de çıkacak olması olumlu bir senaryoya işaret ediyor
- Gözler tüm heyecanı ile 28-29 Haziran tarihlerinde Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenecek G-20 zirvesine çevrildi. Başkan Trump’ın en az 8 lider ile görüşeceği zirvede bizim açımızdan Sn. Cumhurbaşkanı ile yapacağı yüz yüze görüşme belki de en son zamanların en önemli gelişmesi olarak takip edilecektir
- Başkan Trump ile çok ciddi ilişkileri olduğunu söyleyen Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan,Osaka’da bizzat Trump’ın ağzından S-400 konusunda Pentagon ve Temsilciler Meclisi’nin kararının ağır basacağını ve bu bağlamda CAATSA yaptırım kartının detayları duyarsa, S-400 ısrarının yararından daha fazla ekonomik anlamda zarar getirebileceği düşünerek füze konusunu tekrardan enine boyuna değerlendireceğini düşünüyoruz. S-400 konusunda çözüm ümidimiz halen daha yüksek.
- Tekrar etmek gerekirse, hikayesi olmayan ama çok çok ucuzlayan TL ve TL cinsi varlıklara, içinde bulunduğumuz önemli takvimde para girişi olabileceğini düşünüyoruz. CHP’nin özellikle belediye seçimlerinde elde ettiği başarının GSYIH anlamında Türkiye’nin nerdeyse ekonomik büyüklüğünün %70’ni kontrol edecek olması, de facto olsa da, kuvvetler ayrılığı olarak görülerek siyasette normalleşme sinyali olarak yabancı yatırımcıyı unuttukları TL varlıklara tekrar yöneltebilir .
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın
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