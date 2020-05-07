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Türkiye’den kaynak önümüzdeki hafta gelecek

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Bakan Taçoy, “Türkiye’den gelecek olan kaynak en geç önümüzdeki hafta sonu burada olacak” dedi

Türkiye’den kaynak önümüzdeki hafta gelecek

 

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, elektrik fiyatlarını düşürmenin şu anda mümkün olmadığını ancak Temmuz ayına kadar fiyatlara zam yapmama hedefinde olduklarını söyledi.

Önceki akşam Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu Er Meydanı programına katılan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, önemli açıklamalarda bulundu.

Taçoy, elektrik fiyatlarını düşürmenin şu anda mümkün olmadığını ancak Temmuz ayına kadar fiyatlara zam yapmama hedefinde olduklarını söyledi.

KIB-TEK ile ilgili önemli iddialar ortaya koyan Taçoy ”Ortada bir suç var. Bunun cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılmasını istedim” dedi.

Türkiye’den kaynak aktarımı sorusuna ise net cevap veren Taçoy  “Kaynak en geç önümüzdeki hafta sonu burada olacak. Ancak gelecek kaynağın miktarını açıklamayı Sayın Başbakana bırakmak daha doğru olur” dedi.
AB’den de yıl sonuna kadar 33 milyon euro geleceğini söyleyen Taçoy, parti içerisinde Genel Başkan Ersin Tatar’ın ayağını kaydırma düşüncesinde olanların bulunduğunu ancak kendisinin son ana kadar Tatar’ın yanında ve destekçisi olacağını vurguladı.

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