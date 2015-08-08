Türkiye'den Güney Kıbrıs'a ithal edilen ürünler, iki katına çıktı

2013 yılında Türkiye’den Güney Kıbrıs’a yapılan 4,6 milyon Euro’luk ithalat rakamı, 2014 yılında 10,2 milyon Euro’ya ulaştı. İthal edilen ürünlerin başında araba, makine, yedek parça, ilaç...

2013 yılında Türkiye’den Güney Kıbrıs’a yapılan 4,6 milyon Euro’luk ithalat rakamı, 2014 yılında 10,2 milyon Euro’ya ulaştı. İthal edilen ürünlerin başında araba, makine, yedek parça, ilaç ve plastik malzemeler geliyor

Türkiye’den Güney Kıbrıs’a ithal edilen ürünlerin başında araba, makine, yedek parça, ilaç ve plastik malzemelerin geldiği haber verildi.

Alithia gazetesi “Türkiye’den İthal Edilen Ürünler İki Katına Çıktı… Üçüncü Ülkeler Aracılığıyla Yapılan İthalatın En Önemli Kalemi Arabalar” başlığıyla yayımladığı haberinde, üçüncü ülkeler aracılığıyla Türkiye’den Güney Kıbrıs’a ithal edilen ürünlerin 2014 yılında iki katına çıktığını yazdı.

Gazete, Rum İstatistik Birimi’nin yayımladığı verilere dayanarak, 2013 yılında Türkiye’den yapılan ve 4,6 milyon Euro olan ithalat rakamının, 2014 yılında 10,2 milyon Euro’ya ulaştığını belirtti.

Türkiye “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni” tanımadığından ötürü, üçüncü ülkeler aracılığıyla Türkiye’ye yönelik olarak yapılan ihracatın ise 2014 yılında 593 bin Euro’ya ulaştığını kaydeden gazete, bu rakamın 2013 yılında 493 bin Euro olduğunu ifade etti.

2015 yılının Ocak-Nisan ayı döneminde Türkiye’den yapılan ithalatın rakamının 3,8 milyon Euro olduğunu; bu rakamın 2014 yılının aynı döneminde ise 4,1 milyon Euro olduğunu kaydeden gazete, Türkiye’ye yönelik ihracat rakamlarında ise artış kaydedildiğini; 2015 yılının ilk çeyreğinde 337 bin Euro olan rakamın, geçen yılın aynı döneminde ise 82 bin Euro olduğunu belirtti.

Rum İstatistik Biriminin aktardığı verilere göre, Güney Kıbrıs’ın Türkiye’den ithal ettiği ürünlerin başında arabalar, tekerlekli araçlar ve araba parçalarının geldiğini ifade eden gazete, 2015 yılının ilk çeyreğindeki toplam ithalat rakamının 2,7 milyon Euro’ya ulaştığını kaydetti.

Bu rakamı, 237 bin Euro ile makine, makine ekipmanları ve yedek parçalarının takip ettiğini yazan gazete, ilaçlarla ilgili ithalat rakamının 163 bin Euro, plastik maddelerle ilgili rakamın da 134 bin Euro’ya ulaştığını ekledi.

“Rum Ticaret Odası’ndan güvenilir kaynakların” Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıkladıklarına göre, Türkiye’den ithal edilen ürünlerin çoğunun, Türkiye’de fabrikaları olan yabancı çok uluslu şirketler tarafından üretilen ürünler olduğunu yazan gazete, çoğu durumda, Rum temsilcilerin siparişi vermek için uluslar arası şirketin başka ülkede bulunan fabrikasıyla görüştüğünü, akabinde ise şirketin siparişi göndermek için Türkiye’deki fabrikayı tercih ettiğini ekledi.