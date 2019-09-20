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Türkiye'den 653 milyon TL'lik kaynak Maliye'ye aktarıldı

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Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü uyarınca kaynak akışının ilk dilimi olan 750 milyonun 653 milyonu bugün itibari ile Maliye Bakanlığı’na aktarılırken, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 225 milyonluk cari açığın gelen bu kaynakla karşılanacağını duyurdu

Türkiye'den 653 milyon TL'lik kaynak Maliye'ye aktarıldı
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Türkiye Cumhuriyeti ile UBP-HP Koalisyon Hükümeti arasında imzalanan ve her iki ülkenin resmi gazetelerinde yayımlanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü uyarınca kaynak akışının ilk dilimi olan 750 milyonun 653 milyonu bugün itibari ile Maliye Bakanlığı’na aktarıldı.
Konuyla ilgili basın bildirisi yayımlayan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, dörtlü koalisyonun yarattığı 225 milyonluk cari açığın gelen bu kaynakla karşılanacağını duyurdu.
Maliye Bakanı Amcaoğlu yazılı açıklamasında şöyle dedi:
“Hükümete geldikten sonra normalde geçmiş hükümetin bütçede ön görüp gereğini yapmadığından dolayı imzalanamayan ekonomik ve mali işbirliği protokolü imzalandı. Akabinde, ‘Reel Sektör, Alt Yapı Yatırımlar ve Savunma’ başlığı altındaki sektörel dağılımlar tespit edildi. İki ülke tarafından resmi gazetelerde yayınladı. Bugün itibarı ile de 653 milyon Maliye Bakanlığı’na aktarıldı.”
Gün itibarıyla söz konusu protokol binaen yapılacak olan projeler için blokelerin verilmeye başlandığını da duyuran Maliye Bakanı, hem reel sektörün hem de alt yapılar altında devam eden projelerin blokelerinin verilme noktasında ilk adımların atıldığını kaydetti.
Amcaoğlu, “750 milyonluk kaynağın geri kalanının aktarılması ile ilgili çalışmalar ileriki günlerde tamamlanacak ve önemli olan geçmiş hükümet döneminde oluşan 225 milyonluk cari açık rahatlıkla kapatılacak, savunma başlığı altında eksik yapılan ödemeler de güncellenerek devletin reel sektör tarafına aktarması gereken rakamlar da aktarılacak” diye konuştu.

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