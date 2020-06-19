Türkiye Varlık Fonu, İngiltere Merkez Bankası ve dış politikada Libya

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa ve borsa analizi şöyle:
- Merkez Bankalarının para musluklarını sonuna kadar açması ve ne gerekiyorsa yapmaya da hazır olduklarını söylemesi, piyasaları ayakta tutuyor.
- Dün bu gelişmeleri kısmen bültenimizde ‘antibiyotik’ benzetmesi ile her derde deva diye nitelendirmiştik. Dünyada ikinci dalga endişeleri hakimken, diğer tarafta bol, ucuz ve uzun vadeli para, risklerin kısmen de olsa göz ardı edilmesine neden oluyor.
- Dönem dönem risk iştahı gerek artan vaka sayıları, gerekse de tırmanan jeopolitik riskler ile kesintiye uğrasa da, nihayetinde merkez bankalarının saçtığı bu paralar yatırımcıları getiri arayışına yöneltiyor.
- FED ve ECB’nin para basarak, piyasadan kamu ve kurumsal tahvil almaları sonucunda, faizlerin düşmesi, piyasalara geri likidite verilmesi, bunun da krediye erişimi kolaylaştırması, nihayetinden ekonomik aktiviteyi canlandırmayı amaçlıyor.
- Neredeyse bilançosunu 3,5 trilyon dolar basarak ikiye katlayan FED’i, Avrupa Merkez Bankası 1 trilyon EUR basarak takip ederken, parasal gevşeme furyasına dün İngiltere Merkez Bankası’da (BoE) eklendi (bakınız grafik).
- BoE, faiz oranını %0,10 seviyesinde sabit tutarken, varlık alım programının büyüklüğü 100 milyar sterlin artırılarak 745 milyar seviyesine yükseltti. Bu gelişme sonrasında Sterlin cephesinde sert satışları görülürken, geçen hafta dolar karşısında 1,28 seviyesinin de üzerine yükselen GBP, 1,24’e kadar gevşedi. Sterlin kısa pozisyonumuz hem dolar hem de EUR’ya karşı devam ediyor (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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