Türkiye swap ‘vizesi’ için İngiltere, Japonya, Çin ve Katar’a baş vurdu

- İktisat Bankası Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Dün küresel mali piyasalar, günün büyük bir bölümünde olumsuz bir seyir izledi.
- Makroekonomik cepheden gelen olumsuz verilere dün bir yenisi daha eklendi: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tahminlerin üzerinde 2,98 milyona yükselirken, yılbaşına göre bakılırsa, işsiz sayısı 38,9 milyona yükseldi (sadece son 8 haftada 36,5 milyon işsiz) (bakınız grafik).
- Bir tarafta COVID-19’un her yeni gün kabaran ekonomik faturası, diğer bir tarafta yeniden hortlayan ABD-Çin ticaret gerginliği piyasaları da gerdi: Trump, Amerikan borsalarında işlem görüp ABD muhasebe strandartlarını kullanmayan Çinli şirketleri takibe alacaklarını açıkladı.
- Trump'ın bu açıklaması ardından, yeniden ticaret savaşı kaygıları zirve yaparken, süreçten nemalanarak sıyrılan varlık sınıfı ise değerli metaller oldu: Altının ons fiyatı beklentimizin aksine dün 1,735 dolara kadar yürüdü (bakınız grafik).
- Haliyle, zaten oldukça kırılgan bir seyir izleyen piyasa algısı, gerek ABD işsizlik maaşı başvuruları verisi, gerekse de ticaret gerginliğinden hemen etkilendi.
- Akşam vakitlerinde ise, Reuters'in haberine göre, Türkiye, İngiltere, Japonya, Çin ve Katar ile döviz swap anlaşması yapmak için başvurdu. Henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama görmesek de, USD/TRY kuru haber ardından 6,90 seviyesine kadar gevşedi. Teknik manada, aşağıda, 6,80 seviyesinin hemen altına varan hareket devam edebilir (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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