“Türkiye ile ticari engelleri kaldırmalıyız”

Ekonomi Bakanı Nami, Türkiye ile ticari engelleri kaldırma arzusunda olduklarını belirtti ve “Türkiye, Avrupa’yla ne kadar rahat ticaret yapabiliyorsa, KKTC ile de aynı rahatlıkta ticaret yapabilmeli” dedi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, hükümet olarak yatırım iklimini geliştirmeye, her türlü bürokratik süreci asgariye indirmeye kararlı olduklarını kaydederek, somut adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Nami, KKTC ekonomisini küresel bazda bölge ülkeleriyle rekabet eden bir noktaya getirebileceklerine inandığını vurguladı.

KKTC Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Besim ise, ülkedeki kalkınmayı sürdürülebilir kılmak için sadece iç piyasada değil, çok yakındaki ekonomilerle de işbirliği geliştirmenin şart olduğunu kaydetti. Besim, “Her şeyi hükümetten ve devletten beklemek yerine iş insanlarının da girişim yapması önemli” dedi.

SANAYİ ODASI’NDA PANEL DÜZENLENDİ

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, KKTC Kalkınma Bankası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ve Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde “İş Geliştirme & Kişisel Gelişim Eğitimi” paneli düzenlendi. Panel Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda yer aldı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ile KKTC Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Besim de konuşma yaptı.

NAMİ: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ YETKİLİLERİYLE VERİMLİ, SAĞLIKLI VE ETKİN İLİŞKİLER OLUŞTUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM “

Nami de Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin hayati derecede önem taşıdığını kaydederek, bunun geçmişte de böyle olduğunu, bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğini kaydetti.

Nami, “Şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile aramızda son derece verimli, sağlıklı ve etkin ilişkiler oluştuğunu söyleyebilirim. Muhatap bakanlığımız, iki ülke arasındaki ticaretin artması için ellerinden gelen her türlü destek ve katkıyı vermeye hazır olduklarını söylüyor ve bizden onlara ışık tutmamızı istiyor. Onun için bu tip toplantılarda somut neticeler çıkması bizim için son derece önemli” şeklinde konuştu.

Hükümet olarak yatırım iklimini geliştirmeye kararlı olduklarını ifade eden Bakan Nami, bu amaçla her türlü bürokratik süreci asgariye indirmekte kararlı olduklarını, bununla ilgili somut adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Nami, Türkiye’nin son 10-15 yıllık sürede kabuk değiştirdiğini, artık küresel bazda rekabet eden bir ülke noktasına geldiğini kaydederek, “Sizlerden öğreneceğimiz çok şeyler var. Tabi ki kendimizden katacağımız çok önemli veriler var. El birliği ile KKTC ekonomisini küresel bazda rekabetçi üretim yapan, hizmetleriyle bölge ülkeleriyle rekabet eden bir noktaya getirebileceğimize inanıyorum” dedi.

Bakan Nami iki ülke arasındaki ticari engelleri kaldırma arzusunda olduklarını da kaydetti.

Nami, “Türkiye, Avrupa ile ne kadar rahat ticaret yapabiliyorsa, KKTC ile de aynı rahatlıkta ticaret yapabilen bir konuma gelmeli. Bizim yerli üretimimiz Türkiye’ye en rahat bir şekilde girebilmeli. Benim hayalim İstanbul’daki bir tüketici, Mersin’de İskenderun’daki bir üretimi rahatlıkla talep edebiliyorsa ve alabiliyorsa, buradaki üretimi de aynı şekilde talep edebilmeli ve alabilmeli. Türkiye bunlar başka komşu ülkelerle gerçekleştirebildiğine göre bizimle de rahatlıkla gerçekleştirecektir diye düşünüyorum” dedi.

Bakan Nami enerji konusunda da değerlendirmelerde bulunarak, Kıbrıs’ın yenilenebilir güneş enerjisi konusunda yüksek potansiyele sahip olduğunu, başta enterkonnekte enerji kablosu olmak üzere birçok konuda müşterek yatırımların önümüzdeki dönemde hayata geçeceğine inandığını ifade etti.

BESİM: “HER ŞEYİ HÜKÜMETTEN VE DEVLETTEN BEKLEMEK YERİNE İŞ İNSANLARININ DA GİRİŞİM YAPMASI ÖNEMLİ”

KKTC Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Besim, ülkedeki kalkınmayı sürdürülebilir kılmak için sadece iç piyasada değil, çok yakındaki ekonomilerle de işbirliği geliştirmenin şart olduğunu kaydetti.

KKTC’nin siyasi nedenlerle piyasalara erişiminde sıkıntı yaşadığını kaydeden Besim, her şeyi hükümetten ve devletten beklemek yerine iş insanlarının da girişim yapmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Besim, ekonomide daralan talebi harekete geçirmek, iş insanlarının yatırım yapma isteksizliğini ortadan kaldırmak ve döviz krizini ekonomik krize dönüştürmemek için bazı adımlar attıklarını da kaydetti.

Besim, “Kalkınma Bankası olarak Türkiye’den, yanı başımızdaki komşularımızdan, kardeş şehirlerden buraya gelecek yatırımcıları, bizlerin yerel yatırımlarıyla yapacakları işbirliklerini fonlamada, finansman sağlamada imkanlarımız olduğunu belirtmek isterim. Kalkınma bankası geçen yıl yaptığı 100 milyona yakın fonlamayı, bu yıl iki buçuk katına kadar çıkarmayı kendine hedef koydu. Turizmden sanayiye yüksek öğretimden yenilenebilir enerjiye ve lojistiğe kadar ekonomik faaliyeti artırmaya yönelik adımlar atmayı hedeflemiştir” dedi.

PANELDE TİCARET VE SANAYİ ODASI YETKİLİLERİ DE SÖZ ALDI

Öte yandan Sanayi Odası’ndan verilen bilgiye göre, sanayi ve ticaret odalarından yetkililer de panelde konuştu.

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan Yıldırım, 1926 yılında kurulan odanın 2 bin 500 üyesi bulunduğuna söyledi.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclis üyesi Mustafa Genç, Türkiye ile ticari ve ekonomik bağların daha da güçleneceğine inanç belirtti.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, ilişkilerin daha da ileri taşınması için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, ekonomik verileri anlatarak başladığı konuşmasına, sanayi sektörlerini anlatarak devam etti. Başkan Candan Avunduk, hellim, zivaniya ve harnıp coğrafi tescillerini anlattı.Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Türkiye’den gelen suyun tarımsal sanayiye çok önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.