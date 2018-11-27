banner107
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
31 0
Evdeki malzemelerin mucizevi yönleri
Evdeki malzemelerin mucizevi yönleri
20 0
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
260 0
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
23 0
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
29 0
Hamitköy'ün hasreti bitti
Hamitköy'ün hasreti bitti
411 0
İkişer attılar, birer aldılar
İkişer attılar, birer aldılar
188 0
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
55 0
banner82

"Türkiye ile ticaret TL üzerinden yapılmalı"

banner27

ürkiye’den yapılan ithalatın Türkiye’ye yapılan ihracattan 16 kat fazla olduğuna değinen Deniz, parasal birliğin önemini vurgulayarak, “İki ekonomi arasındaki ticaret, Euro ve Dolar gibi para birimleri ile değil, Türk Lirası ile yapılmalıdır. TL ile işlem yapılması KKTC’nin Türkiye’ye daha fazla ihracat yapmasına da yol açacaktır” dedi

banner210
"Türkiye ile ticaret TL üzerinden yapılmalı"
banner215

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Uluslararası İşbirliği Platformunca İstanbul’da düzenlenen 9’uncu Boğaziçi Zirvesi’ne katıldı. Deniz, Türkiye ile KKTC arasındaki ticaretin Türk Lirası (TL) üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı. 
KTTO’dan verilen bilgiye göre, dünya meselelerinin ele alındığı zirvenin “Türkiye İhracatçılar Meclisi Paneli”ne davet edilen KTTO Başkanı, ihracatçılar perspektifinden yerel parayla ticaret hakkında konuştu ve KKTC ile Türkiye arasındaki güncel ticari gelişmelere yönelik bilgi verdi.
Kıbrıs Türk Halkının bugüne kadar Adadaki tüm çabalarına Türkiye’nin hep destek verdiğini belirten Deniz, Türkiye ile TL üzerinden ticaret yapılamamasının içinde bulunan şartlara uygun olmadığını belirtti.
“KKTC’NİN TOPLAM  İTHALATI 1.8 MİLYAR DOLAR… 1.04 MİLYAR DOLARI TÜRKİYE İLE” 
KKTC’nin toplam ithalatının 1.8 Milyar Dolar olduğunu ifade eden KTTO Başkanı, bu rakamın 1.04 Milyar Dolarlık payının ise Türkiye ile yapılan ithalat olduğunu belirtti.
Türkiye’den yapılan ithalatın Türkiye’ye yapılan ihracattan 16 kat fazla olduğuna değinen Deniz, parasal birliğin önemini vurgulayarak, “İki ekonomi arasındaki ticaret, Euro ve Dolar gibi para birimleri ile değil, Türk Lirası ile yapılmalıdır. TL ile işlem yapılması KKTC’nin Türkiye’ye daha fazla ihracat yapmasına da yol açacaktır” dedi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.