"Türkiye ile ticaret TL üzerinden yapılmalı"

ürkiye’den yapılan ithalatın Türkiye’ye yapılan ihracattan 16 kat fazla olduğuna değinen Deniz, parasal birliğin önemini vurgulayarak, “İki ekonomi arasındaki ticaret, Euro ve Dolar gibi para birimleri ile değil, Türk Lirası ile yapılmalıdır. TL ile işlem yapılması KKTC’nin Türkiye’ye daha fazla ihracat yapmasına da yol açacaktır” dedi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Uluslararası İşbirliği Platformunca İstanbul’da düzenlenen 9’uncu Boğaziçi Zirvesi’ne katıldı. Deniz, Türkiye ile KKTC arasındaki ticaretin Türk Lirası (TL) üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı.

KTTO’dan verilen bilgiye göre, dünya meselelerinin ele alındığı zirvenin “Türkiye İhracatçılar Meclisi Paneli”ne davet edilen KTTO Başkanı, ihracatçılar perspektifinden yerel parayla ticaret hakkında konuştu ve KKTC ile Türkiye arasındaki güncel ticari gelişmelere yönelik bilgi verdi.

Kıbrıs Türk Halkının bugüne kadar Adadaki tüm çabalarına Türkiye’nin hep destek verdiğini belirten Deniz, Türkiye ile TL üzerinden ticaret yapılamamasının içinde bulunan şartlara uygun olmadığını belirtti.

“KKTC’NİN TOPLAM İTHALATI 1.8 MİLYAR DOLAR… 1.04 MİLYAR DOLARI TÜRKİYE İLE”

KKTC’nin toplam ithalatının 1.8 Milyar Dolar olduğunu ifade eden KTTO Başkanı, bu rakamın 1.04 Milyar Dolarlık payının ise Türkiye ile yapılan ithalat olduğunu belirtti.

Türkiye’den yapılan ithalatın Türkiye’ye yapılan ihracattan 16 kat fazla olduğuna değinen Deniz, parasal birliğin önemini vurgulayarak, “İki ekonomi arasındaki ticaret, Euro ve Dolar gibi para birimleri ile değil, Türk Lirası ile yapılmalıdır. TL ile işlem yapılması KKTC’nin Türkiye’ye daha fazla ihracat yapmasına da yol açacaktır” dedi.