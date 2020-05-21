Türkiye finansal anlamda daha içe kapalı bir modele doğru mu ilerliyor?

- İktisatbank Haqzine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğllu'nun günlük para ve borsa analizi şöyle:
- Türk mali piyasaları, 1 günlük bayram tatilinden dengeli bir seyir ile dönse de, küresel iyimserlikten biraz uzak kaldığını not etmek gerekiyor.
- Dün sabah saatlerinde, gündemi pek etkilemese de, Katar ile hali hazırda yürürlükte olan döviz swap anlaşmasının tutarının 5 milyar dolardan 15 milyar dolara yükseltildiğini gördük.
- Her ne kadar Katar Riyal, Türkiye açısından yabancı ve döviz olarak görülerek TCMB brüt rezervlerini yukarı çekecek olsa da, gerekli durumda, piyasa müdahalesi anlamında herhangi bir artısı da olmadığını not düşmek gerekiyor.
- Piyasaların beklediği ‘hard currency’ olarak adlandırılan Dolar, EUR, Sterlin… gibi para birimlerinden elde edilecek bir swap anlaşması. O cenahta ise şu ana kadar kayda değer bir gelişme görülemedi. Financial Times haberine göre, swap anlaşmasına İngiltere Merkez Bankası oldukça uzak, Japonya ise oldukça zorlu olduğunu kaydetti. Geriye Katar’dan sonra Çin kaldığını not edelim.
- USDTRY kuru dün gün boyu 6,78 – 6,79 dar bandında salınırken, Avrupa borsalarındaki yükselişe, Borsa İstanbul tepki veremeyerek günü yatay tamamladı. ABD cephesinde ise S&P500 endeksi geceyi %1,5 yükselişle son 10 haftanın zirvesinde tamamladı.
- Bir tarafta izolasyonların kademeli olarak gevşetilmesi, artan aşı ümitleri, petrol fiyatlarında dipten dönüş sinyalleri küresel iyimserliği artırırken, diğer bir tarafta Avrupa Birliği’nin 500 milyar Euro tutarında hibe programı, EUR/USD paritesini 1,10 seviyesine itti. EUR lehine aldığımız EUR/GBP pozisyonumuz, kuzeye doğru ilerliyor (bakınız grafikler)
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