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Türkiye ekonomisi resesyona girdi

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Moody’s küresel büyüme beklentisini gelecek yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 2,9'un altına indirdi. Türkiye ekonomisinin büyük bir ihtimalle resesyona girdiğini belirtti

Türkiye ekonomisi resesyona girdi
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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2019 ve 2020 küresel büyüme tahminini düşürdü.

Moody’s küresel büyüme beklentisini gelecek yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 2,9'un altına indirdi.

Moody's yatırım servisi tarafından hazırlanan raporda, gelişmiş ülkelerdeki büyümenin 2019 yılında yavaş ancak kesintisiz olacağı açıklandı.

Kuruluş, G-20 ülkeleri arasında bulunan Türkiye ve Arjantin ekonomilerininse önümüzdeki yıl daralacağını duyurdu.

Raporda ayrıca, ticaret savaşlarının sadece ABD ve Çin değil, Japonya, Güney Kore ve Almanya gibi açık ekonomileri de etkileyeceği kaydedildi.

TÜRKİYE RESESYONA GİRDİ

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, Türkiye ekonomisinin büyük bir ihtimalle resesyona girdiğini belirtti. Kurum, Türkiye'nin 2019 ortasına kadar her çeyrekte daralmasını bekliyor.

“Küresel Makro Görünüm: 2019-2020” raporunda Türkiye'nin dış şoklara karşı duyarlı kalmayı sürdürdüğünü belirten Moody's'e göre Türkiye ve Arjantin ekonomileri gelecek çeyreklerde “sert küçülme” gerçekleştirebilir.

Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye ve Arjantin ekonomilerinin küçülmesiyle Çin'in yavaşlamasının 2019'da G-20 gelişen piyasalar büyümesini aşağı çekmesini bekliyor.

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