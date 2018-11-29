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Türkiye'de kooperatifçilik ve yenilenebilir enerji alanları incelendi

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Türkiye'de kooperatifçilik ve yenilenebilir enerji alanları incelendi
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 Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, kooperatifçilik ve yenilenebilir enerji alanında Türkiye’deki uygulamalardan faydalanılması gerektiğini söyledi.
KTSO’dan verilen bilgiye göre, KTSO Başkanı Candan Avunduk, Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Tunçtaşlı ve Genel Müdür Saffet Barutçu’nun da yer aldığı bir heyet Ankara ve Kayseri’de kooperatifçilik ve yenilenebilir enerji alanlarında temaslarda bulunuyor.
TC Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu ve teknik uzmanlarla yapılan görüşmede Türkiye’deki kooperatiflerin yenilenebilir enerji yaptırımları ve ilgili mevzuat konuşuldu.
Heyet, mobilya alanında faaliyet gösteren ve 1000’e yakın işletme ile kurulan S.S Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifini de ziyaret etti. Heyet ayrıca, Türkiye’de yatırımını tamamlayan ilk yenilenebilir enerji kooperatifini bünyesinde bulunduran Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 5 MW’lık güneş enerji santralini yerinde gördü.
Kooperatifin, üyelerinin tüm enerji ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, güneş enerjisinden elde edilen fazla enerjiyi sisteme satarak, yatırımlarını finanse ettiği kaydedildi. 
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile yapılan görüşmede, Kayseri ve KKTC arasındaki ticaretin karşılıklı olarak geliştirilmesi de ele alındı.
AVUNDUK
KTSO Başkanı Avunduk ziyaretler hakkında yaptığı değerlendirmede, “Kooperatifçilik ve yenilenebilir enerji konularında Türkiye’nin tecrübelerinden yararlanmalıyız” dedi.
Avunduk, iki ülke arasında kooperatifçilik alanında tecrübe aktarımı yapılmasında önemli bir paydaş olmak istediklerini söyledi.

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