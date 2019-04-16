Türkiye'de işsizlik oranı son 10 yılın zirvesine yükseldi

2018 yılında yaşanan kur ve akabinde faiz şokunun reel sektör bilançoları üzerinde yarattığı tahribat, emek piyasasında da kendisini göstermeye devam ediyor. Ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya paralel 12 aydır kesintisiz bir şekilde artan işsiz sayısı, ekonominin istihdam yaratmada ne kadar zayıf olduğunu teyit etti

Dün sabah saatlerinde açıklanan iki önemli veri, Türk mali piyasalarında halen daha en kötünün geride kalmadığına işaret etti

işaret etti Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı Merkezi Yönetim Bütçesi , yılın ilk 3 ayında 36,2 milyar TL açık verdi . Geçen yılın aynı döneminde bütçe açığı 20,4 milyar TL idi. Bu sonuçlarla birlikte, 12 aylık açık 88,4 milyar TL ile tarihi zirve seviyelere yükseldi. Diğer bir bakış açısıyla, 2019 hedefi 80 milyar TL olan bütçe hedefinin şimdiden %45’i taranmış oldu (bakınız grafik)

, . Geçen yılın aynı döneminde bütçe açığı 20,4 milyar TL idi. Bu sonuçlarla birlikte, 12 aylık açık 88,4 milyar TL ile tarihi zirve seviyelere yükseldi. (bakınız grafik) Elbette ivme kaybeden ekonomi nedeniyle düşen vergi gelirleri ve her demokratik ülkede olabileceği üzere seçim öncesi popülist yaklaşımlar ve artan bütçe harcamalarının etkisini , bütçe rakamlarında fazlası ile görmüş olduk. Artan bütçe açıklarının kapatılması için zam furyası kaçınılmaz olacaktır. Bunun da haliyle karşılığı: Enflasyon

ve her demokratik ülkede olabileceği üzere , bütçe rakamlarında fazlası ile görmüş olduk. Artan bütçe açıklarının kapatılması için zam furyası kaçınılmaz olacaktır. Bunun da haliyle karşılığı: Enflasyon Bütçe rakamlarının yanı sıra, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik oranı da moralleri bozdu. 2018 yılında yaşanan kur ve faiz şokunun reel sektör bilançoları üzerinde yarattığı tahribat, emek piyasasında da kendisini göstermeye devam ediyor. Manşet işsizlik oranı %14,7 seviyesinde gerçekleşirken, genç nüfus işsizlik oranı 6,8 puan artarak %26,7 seviyesine yükseldi . Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 2019 yılının Ocak ayında %13,3 ile 2009 Haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı (bakınız grafik)

. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 2019 yılının Ocak ayında %13,3 ile 2009 Haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı (bakınız grafik) Yerel seçimlerin üzerinden 16 gün geçmesine rağmen , İstanbul özelinde seçim sonuçlarını henüz anons edilmemesi, demokrasi anlamında yurtdışı pencereden bakıldığında iyi bir resim sergilemiyor. Son günlerde bozulan risk algısıyla hızla 5,8250 seviyesine yükselen USDTRY kuru , dün gün boyu 5,81 seviyesinin etrafında salındı. 5 yıl vadeli Türkiye tahvilini sigortalama bedeli, CDS, 450 baz puana yükselirken, hisse senedi piyasası günü kırmızda, ikincil piyasa faizleri ise yükselişte bitirdi

demokrasi anlamında yurtdışı pencereden bakıldığında iyi bir resim sergilemiyor. Son günlerde , dün gün boyu 5,81 seviyesinin etrafında salındı. 5 yıl vadeli Türkiye tahvilini sigortalama bedeli, CDS, 450 baz puana yükselirken, hisse senedi piyasası günü kırmızda, ikincil piyasa faizleri ise yükselişte bitirdi Daha basit bir yaklaşımla, 4 Nisan sabahı 377 baz puana gerileyen CDS %19 artışla 450 puana, 1 Nisan sabahı 5,4475 seviyesine gerileyen USD/TRY kuru %6,9 yükselişle 5,82’ye; 5 Nisan günü %16,5’e gerileyen 10 yıllık gösterge tahvil 1 tam puan yükselişle %17,59’a, 5 Nisan sabahı 99bini aşan BIST100 ana endeksi %4 düşüşle 95bin seviyesine geriledi. TL ve TL cinsi yatırım araçları, siyasi risk priminin yükselmesi ile negatif ayrışmaya başladı.

https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni