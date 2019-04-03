Türkiye'de enflasyon yine tırmanışa geçti

- TÜİK verilerine göre, Mart ayında tüketici enflasyonu aylık olarak %1,03 ; yıllık olarak ise sınırlı yükselerek %19,71’e yükseldi (Şubat %19,67)
- Endekste kapsam dahilinde olan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 115 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiş
- Enflasyonun alt kalemlerinde, 12 ana harcama grubunun, %0,29 düşen haberleşme hariç, 11 inde, artış kaydettiğini görüyoruz. En yüksek artış aylık bazda %3,48 ile sağlık, %2,44 ile gıdada yaşanmış
- TCMB’nin favori enflasyonu olarak takip ettiği ve kontrol edilebilir enflasyon olarak görülen “C” enflasyonu (çekirdek göstergeler) Mart ayında sınırlı da olsa iyileşme kaydetmiş: %17,53 (Şubat %18,12)
- Enflasyonun yılın ikinci yarısında baz etkisi ile gerileyeceğini, yılın son çeyreğinde ise TCMB’nin faiz indirimine gideceğini tahmin ediyoruz
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