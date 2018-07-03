Türkiye'de enflasyon canavarı büyüyüyor

- Az önce açıklanan resmi enflasyon rakamları beklentilerin oldukça üzerinde sonuçlandı
- Haziran ayında TÜFE enflasyonu % 1,4 olan piyasa beklentisinin ötesinde % 2,61 artış kaydetti. Bu sonuçla birlikte manşet enflasyon 2003 Aralık ayından bu yana en yüksek seviye olan % 15,39’a yükseldi
- Olumsuz enflasyon rakamlarını müsebbibi olarak gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki % 5,98 artış itici güç olarak görülebilir (Ramazan ayından yeni çıktığımızı düşünürsek…)
- TÜİK rakamlarının alt kalemlerine baktığımızda is genele yayılan bir fiyat yükselişi veya fiyat davranışında bozulma olduğu kanaatindeyiz. Keza, 12 ana harcama grubunun 8’inde aylık bazda % 1'in üzerinde fiyat artışı görüyoruz. Geniş resimden konuya yaklaştığımızda, bir tarafta kur geçişkenliğinin yarattığı maliyet baskısı, öte yandan esnek maliye politikalarının enflasyon üzerinde olumsuz etki doğurduğu aşikar
- Manşet rakamlarda olduğu üzere, çekirdek rakamlarda da ciddi bir bozulma görülüyor. TCMB’nin favori endeksi olan kontrol edilebilir enflasyon olarak görülen “C” endeksi, aylık bazda % 1,81 artış kaydederken yıllık enflasyonu % 14,60 seviyesine taşıdı
- Üretici cephesinde yansıyan enflasyon da korkutucu boyutlara ulaştı. Aylık yurtiçi ÜFE enflasyonu % 3,03 olurken, yıllık enflasyon rakamını % 23,71’e yükseldi. Üreticiye yansıyan enflasyonun kuşkusuz bir noktada tüketiciye yansıyacaktır
- Tüketici enflasyonu (% 15,39) ile üretici enflasyonu (% 23,71) arasındaki makasın kabaca 8 puanı aşması, üreticinin kar marjından feragat ettiği manasını taşıyor (karda erime)
- Elbette verinin piyasa yansıması olumsuz. Veri öncesi 4,61 seviyelerinde olan USDTRY kuru 4,68 seviyesine yükseldi, ikincil piyasa faizleri ise artış görülüyor
- Enflasyon verisinin yeniden “canavarı” hatırlatması ile, TCMB’nin uzun bir süre daha da sıkı para politikası izlemesi gerekliliğini ortaya koyuyor
- Geçen yılın Haziran ayında (2017) aylık enflasyonun % - 0,27 (düşüş) olduğu düşünülürse, önümüzdeki ayın enflasyon verisinin de yüksek gelme ihtimalini göz ardı etmiyoruz
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